Ben Shephard RETOURNE à Good Morning Britain après une course à l’hôpital pour une opération sanglante sur sa jambe après un accident d’horreur

BEN Shephard EST RETOURNÉ à Good Morning Britain aujourd’hui après avoir pris congé pour une opération sanglante à la jambe après un accident d’horreur.

La star de 46 ans a subi une vilaine blessure lors d’un match de football le mois dernier, où il s’est rompu son ligament croisé antérieur, s’est déchiré le ménisque et s’est fracturé la jambe.

Il est apparu aux côtés de la co-animatrice Susanna Reid ce matin, où il a parlé de ses problèmes médicaux alors qu’elle révélait qu’il avait la jambe appuyée sur un tabouret.

Ben a dit à sa co-star: « Ce genou ici, je me suis rompu… J’ai subi une opération pour tout réparer, et vous savez quoi, ce n’est que lorsque je l’ai expliqué au Dr Hilary quand nous étions à l’antenne [that I realised it was serious]. »

Remerciant les sympathisants pour leur soutien, il a plaisanté: « C’est agréable de penser que vous vous souciez tous – si c’est possible, pouvez-vous s’il vous plaît envoyer un peu de cet amour à ma femme car c’est elle qui souffre vraiment !

« Mais jusqu’ici tout va bien – je suis deux semaines après l’opération demain. »

Une photo de Ben dans sa loge dans les coulisses a révélé que la star avait toujours des bandages sur la jambe, alors qu’il a admis qu’il avait du mal à mettre ses chaussettes.

Il a poursuivi: « Aujourd’hui, c’est le premier jour depuis environ trois ou quatre semaines, j’ai aussi mis un pantalon, des chaussettes et des chaussures. »

Ben a documenté son rétablissement sur les réseaux sociaux, révélant qu’il avait subi une opération à la jambe et avait commencé sa rééducation.

Il avait précédemment révélé le moment « dramatique » où il s’était coupé les nerfs de sa jambe en jouant au football – et avait continué pendant 25 minutes.

Le favori de la télévision a partagé à l’époque: « Vous vous souvenez peut-être il y a quelques semaines, j’ai joué la finale de la coupe des vétérans Arthur Dunn.

« Nous avons remporté la finale de la coupe, mais j’ai commencé avec deux jambes et j’ai terminé avec une.

« Sans m’en rendre compte, j’ai rompu mon LCA, déchiré le ménisque et fracturé une partie de ma jambe.

« Fait intéressant, je n’avais pas réalisé que je l’avais fait si mal. J’ai continué à jouer pendant 20 ou 25 minutes avant de me dire ‘ça me semble un peu instable, je devrais peut-être arrêter’.

« Il s’est avéré que j’avais coupé tous les nerfs, c’est pourquoi je ne ressentais aucune douleur, alors j’ai en quelque sorte continué à jouer. »

