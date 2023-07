Ben Shephard laisse rougir le concurrent de Tipping Point alors qu’il distribue un message coquin

Le présentateur de télévision Ben Shephard a montré son côté effronté en laissant rougir un concurrent de Tipping Point lors du dernier épisode.

Lors de l’émission ITV, Ben a accueilli un autre groupe de joueurs pour voir s’ils avaient ce qu’il fallait pour aller jusqu’au bout et remporter l’énorme jackpot en espèces.

June a rougi alors que Ben a été classé X[/caption] TVI

Il lui a dit que le lit de massage l’amènerait «à son point de basculement»[/caption]

Pour l’édition de mercredi, Rebekah, June, Anthony et Alasdair se sont affrontés.

Alors que les choses commençaient bien, June a réussi à passer au travers alors qu’elle se qualifiait pour les deux derniers prétendants.

Faisant clairement une marque sur l’hôte Ben, elle a été ravie lorsque l’hôte a confirmé qu’elle avait remporté un prix spécial après avoir réussi à obtenir le «compteur mystère» au-dessus du point de basculement.

Il a été rapidement révélé qu’elle avait réussi à se procurer un impressionnant lit de massage.

Il n’a pas fallu longtemps à Ben pour commencer à faire des plaisanteries effrontées alors qu’il insistait sur le fait qu’elle « penserait à lui » pour toujours au lit.

En parlant du lit de massage, Ben est devenu méchant en disant à June : « Ça t’amènera à ton point de basculement.

June a été bouche bée et troublée par l’échange classé X de l’hôte de Good Morning Britain, mais il ne s’est pas arrêté là.

Comme June l’a dit: « Le mari va être sous le choc », Ben a insisté sur le fait que c’est à lui que June penserait au lit et non à son mari.

Il a répondu en plaisantant: « Vous pouvez penser à moi chaque fois que vous êtes au lit maintenant. »

Il n’a pas fallu longtemps aux téléspectateurs pour comprendre les mots remplis d’insinuations de Ben alors que l’un d’eux écrivait: « Jésus Ben, assez parlé du lit de massage! »

Cependant, un fan n’a pas pu s’empêcher de faire un échange impertinent en disant : « Qui ne voudrait pas penser à Ben au lit ! »

June est repartie avec rien de plus que le lit de massage et les bouffonneries de la chambre de Ben dans son esprit alors qu’Alasdair la battait et passait au tour final.

Malgré cela, Alasdair n’a pas réussi à gagner gros mais a choisi de repartir avec ses gains et s’est donc contenté d’un modeste 1 700 £.

June a fait une danse à la pensée de Ben au lit[/caption] TVI

L’animateur de télévision effronté n’a pas pu résister à une boutade[/caption]