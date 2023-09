Ben Shephard de GMB « remplacera Phillip Schofield » en tant que co-animateur de Holly Willougby This Morning

BEN Shephard devrait « remplacer Phillip Schofield » en tant que co-animateur de This Morning de Holly Willougby.

Cela vient après que l’animateur populaire de GMB, 48 ans, ait épaté les fans lorsqu’il s’est présenté aux côtés de Holly dans l’émission phare d’ITV cette semaine.

Ben a été un succès auprès des téléspectateurs cette semaine aux côtés de Holly Willoughby

On rapporte maintenant qu’il a tellement impressionné les patrons que Ben pourrait être en lice pour remplacer Phil, qui a quitté la série plus tôt cette année.

Depuis le départ de Phillip, Holly a animé l’émission télévisée de jour aux côtés d’une liste tournante de stars d’ITV, dont Josie Gibson, Alison Hammond, Dermot O’Leary et Craig Doyle.

Mais c’est Ben qui aurait vraiment impressionné les cadres supérieurs de la chaîne lorsqu’il est intervenu plus tôt cette semaine.

Une source a déclaré au Mail : « Ben s’en est très bien sorti et les patrons ont adoré son partenariat avec Holly et il y a eu d’excellents retours de toutes parts.

«Ben est connu sur ITV comme étant très populaire auprès du public des émissions qu’il anime. Il jouit également de la confiance du public et est très apprécié au sein d’ITV. Il a animé de nombreuses émissions pour la chaîne.

» Lui et Holly remontent également des années – il a fait une présentation sur This Morning il y a quelques années et ils ont d’excellentes relations. «

Ben anime actuellement Good Morning Britain et tourne avec Richard Madeley, Ed Balls et Martin Lewis.

Il anime également le quiz ITV Tipping Point, qui est préenregistré, et le jeu télévisé du samedi Ninja Warrior UK.

Pendant ce temps, les téléspectateurs ont également été impressionnés par Ben qui lui a demandé d’obtenir le poste à temps plein – affirmant que lui et Holly formaient le « match parfait ».

Un fan a écrit : « Ben est un naturel pour cette série – un acte de classe. Ils devraient abandonner Holly et le mettre en contact permanent avec quelqu’un d’autre.

Un autre a posté : « Ben devrait être permanent avec Holly. Ils ont beaucoup travaillé ensemble. Il peut rire au bon moment. Il n’est pas bruyant. Il est respectueux… il est professionnel.

Cela vient après que Holly a déclaré au Sun lors des NTA qu’elle souhaitait avoir un co-animateur permanent, mais a déclaré que c’était aux fans de décider qui elle aurait.

Holly a admis : « Évidemment, un problème permanent [host]ce serait idéal.

Lorsqu’on lui a demandé avec qui elle aimerait faire équipe, Holly a poursuivi : « C’est la question, tout le monde ne cesse de me la poser et je suppose que je me la pose et la vérité est que cela ne dépend pas vraiment de moi.

« C’est un peu comme le truc de la NTA, c’est un vote des téléspectateurs – nous écoutons ce que les gens disent et pensent et la décision dépendra de qui les gens aiment, plutôt que de ce que j’ai à dire.

« Les gens pensent que j’ai beaucoup à dire et que j’ai beaucoup à dire. »

Les fans de This Morning ont dit que les deux hommes rebondissaient parfaitement