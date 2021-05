Ben Shephard dans une diatribe furieuse contre le prince Harry pour avoir claqué son père «  des semaines après que le prince Charles ait enterré son propre père  »

BEN Shephard a critiqué le prince Harry pour avoir claqué son père des semaines après que le prince Charles ait enterré son propre père.

Le présentateur de Good Morning Britain ne s’est pas retenu en se demandant pourquoi le duc de Sussex, 36 ans, s’était à nouveau prononcé contre la famille royale après avoir quitté le Royaume-Uni pour manque d’intimité.

2 Ben Shephard a critiqué le prince Harry dans l’émission d’aujourd’hui

Dans une discussion sur ses commentaires lors d’une conversation en podcast juré, le prince Harry a décrit la vie royale comme un mélange de film The Truman Show et d’être dans un zoo.

Il a également fustigé la parentalité de papa Charles et a déclaré qu’il avait déménagé en Californie pour «briser le cycle» de la douleur pour sa femme Meghan et leurs enfants.

Harry a affirmé que son père, 72 ans, avait «souffert» en raison de son éducation par la reine et Philip, puis «m’a traité comme il était traité».

La co-animatrice de Ben, Kate Garraway, a déclaré sur le GMB d’aujourd’hui: « Je me demande ce que ce sera de lui parler dans cinq ans. »

2 Le prince Harry avec son père le prince Charles et son défunt père le prince Philip Crédits: Getty

« Et regarde en arrière et pense à ce qui est fait », intercepta Ben.

« Lorsque vous commencez par » Je ne veux pas pointer du doigt « , puis que vous pointez immédiatement le doigt. »

Le présentateur frustré a ajouté: « Nous avons tous été là en tant que jeunes parents, vous pensez que vous allez prendre les meilleurs morceaux de vos parents et ensuite vous descendez la ligne dix ou 15 ans plus tard et vous dites ‘Je peux voir pourquoi vous avez fait de votre mieux et avez plus de respect et de compréhension.

«Quand est-il devenu un expert? Il est parent depuis cinq minutes. Que fait-il en parlant d’être parent?

« C’est ce que je trouve vraiment difficile. La seule chose à propos d’Harry était qu’il se sentait tellement normal et terre à terre. Quelque chose s’est passé …

«Son père a enterré son propre père il y a à peine quelques semaines. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela a été incroyablement difficile pour toute la famille.

Le duc a parlé de ses problèmes de santé mentale dans une conversation brutalement franche et pleine de blasphèmes avec l’animateur de podcast américain Dax Shepard.

Quelques semaines seulement après avoir dit à Oprah Winfrey dans une interview à la bombe que son père était «piégé», Harry a de nouveau parlé de leur relation père-fils.

Il a déclaré sur le podcast «Armchair Expert»: «Je le verbalisais, c’est-à-dire:« La vie ne consiste-t-elle pas à briser le cycle »?

«Il n’y a pas de blâme, je ne pense pas que nous devrions pointer du doigt ou blâmer qui que ce soit.

«Mais certainement en ce qui concerne la parentalité, si j’ai ressenti une certaine forme de douleur ou de souffrance à cause de la douleur ou de la souffrance que mon père ou mes parents ont peut-être souffert, je vais m’assurer de briser ce cycle pour ne pas transmettez-le, fondamentalement.

«Il y a beaucoup de douleurs et de souffrances génétiques qui se transmettent de toute façon. En tant que parents, nous devrions faire de notre mieux pour dire: « Vous savez ce qui m’est arrivé, je vais m’assurer que cela ne vous arrivera pas ». »

Réagissant aux commentaires d’Harry, Ben a poursuivi: « Il y a plus là-dedans aussi. Il parle de la vie en tant que Royal et de la façon dont on se sentait dans The Truman Show, comme être dans un zoo et toutes ces choses.

« On lui pose des questions et on lui parle très honnêtement et ouvertement, mais ces réponses atterrissent très difficilement à un moment où le monde traverse une pandémie mondiale et où des restrictions impossibles sont imposées à tout le monde. »

Kate coupa en disant: « Et les soucis d’argent, les craintes pour leur avenir à cause de leurs proches ou de leur propre vie. Tout atterrit d’une manière différente que je soupçonne qu’il n’a pas l’intention de quelque manière que ce soit, mais c’est là-bas maintenant. »