Ben Shelton ‘Just Hustling’ dans Shock Run to Australian Open Quarters

Ben Shelton, 89e au classement, a admis lundi qu’il était plus surpris que quiconque de sa course vers les quarts de finale de l’Open d’Australie, lors de sa première sortie en dehors des États-Unis.

Le joueur de 20 ans n’est devenu que le quatrième homme au cours des 20 dernières années à atteindre les huit derniers lors de ses débuts à Melbourne et affrontera son compatriote américain Tommy Paul pour une place en demi-finale.

Coupe du monde de hockey 2023 : Dépendance excessive à Harmanpreet, la blessure de Hardik a coûté cher à l’Inde dans une campagne désastreuse

Shelton a prévalu 6-7 (5/7), 6-2, 6-7 (4/7), 7-6 (7/4), 6-2 dans une chaleur sapante contre JJ Wolf dans un autre affrontement entièrement américain pour atteindre les quarts de finale de son deuxième Grand Chelem seulement.

« Certainement une surprise », a déclaré le gaucher Shelton, qui il y a un an était à l’Université de Floride et s’est classé 569e au monde.

“Je suis monté dans l’avion sans aucune attente. Je sais qu’il est très difficile de s’adapter à l’Australie depuis les États-Unis avec le décalage horaire, le changement d’heure et tout.

“C’était ma première fois, je n’étais jamais sorti des États-Unis, je savais que ce serait un combat.

“Je pense donc que cela m’a peut-être un peu aidé à ne pas avoir cette attente ou le sentiment que je dois jouer, mais à pouvoir simplement aller là-bas, être moi-même et jouer librement”, a-t-il ajouté.

“Je pense que cela a été une grande contribution à mon succès.”

En faisant les huit derniers, Shelton n’a rejoint que trois autres hommes pour aller aussi loin à Melbourne au cours des deux dernières décennies – l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov (2011), l’Américain Tennys Sandgren (2018) et le Russe Aslan Karatsev (2021).

Lors de sa seule apparition précédente en Grand Chelem, en tant que joker à l’US Open l’année dernière, Shelton s’est écrasé au premier tour.

‘Courageux’

Rien ne le séparait de son ami Wolf dans le premier set, avec un point de break de Shelton le point culminant alors qu’il se dirigeait vers un tie-break.

En fin de compte, les coups puissants de Wolf lui ont permis de franchir la ligne dans une John Cain Arena torride.

Le deuxième set a également commencé comme une bataille de petites marges, mais Shelton a obtenu le premier break du match dans le sixième jeu lorsque Wolf a marqué une volée puis a giflé un coup droit large, se cassant à nouveau alors que Wolf commençait à se faner dans la chaleur de l’après-midi.

A lire aussi : La vente de Chelsea a donné l’impulsion à Glazers pour vendre Manchester United

Wolf a enlevé ses chaussures et a quitté le terrain au moment du changement, revenant avec une nouvelle tenue et des chaussures.

Dans une copie carbone virtuelle du set d’ouverture, il est allé à un jeu décisif où Wolf a de nouveau prévalu.

Shelton a ensuite pris le quatrième dans un autre bris d’égalité étroit avant de poser son pied au sol dans le cinquième.

“C’était définitivement un match exténuant. Il y a eu beaucoup de swings tout au long du match”, a-t-il déclaré.

“Je me suis vraiment concentré dans le cinquième set, en étant juste énergique, en faisant confiance à ma forme physique et en me bousculant, en étant courageux.”

Paul a battu la 24e tête de série espagnole Roberto Bautista Agut 6-2, 4-6, 6-2, 7-5 pour également atteindre un premier quart de finale du Grand Chelem.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)