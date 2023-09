Ben Shelton contre Novak Djokovic : demi-finale masculine de l’US Open – en direct

il y a 3 mois 16h04 HAE Deuxième set : Shelton 3-6, 2-1 Djokovic* (*indique le serveur suivant) Shelton revient à son meilleur niveau au service, s’accrochant à l’amour. Le jeu se termine par un échange prolongé qui s’arrête lorsque Djokovic entraîne une tentative de vainqueur bien au large.

il y a 5 mois 16h01 HAE Deuxième set : *Shelton 3-6, 1-1 Djokovic (*indique le serveur suivant) Djokovic commence également par une double faute, puis échange des tirs avec Shelton dans un échange passionnant qui se termine par un énorme coup droit du triple champion. Cela s’avère être le premier des quatre points au trot pour assurer la prise.



il y a 10 min 15h57 HAE Deuxième set : Shelton 3-6, 1-0 Djokovic* (*indique le serveur suivant) Les fautes directes s’accumulent pour Shelton, notamment sur son coup droit. Ayant débuté la partie avec une double faute, il glisse à 30-40 avant de revenir à deux points. Un superbe as lui donne l’avantage. Il enchaîne avec un deuxième service à 143 mph que Djokovic parvient à peine à renvoyer, mais Shelton répond avec un vainqueur pétillant sur toute la ligne.

il y a 14 mois 15h52 HAE Djokovic remporte le premier set 6-3 ! Shelton commet une autre erreur directe, ce qui porte le score à 12 contre celui de Djokovic. Son adversaire en fait ensuite deux coup sur coup, avant que le jeune n’obtienne une balle de break. Il ne parvient pas à le saisir, frappant le filet à bout portant. À deux, Djokovic montre son instinct de gagnant impitoyable et, même si Shelton a joué avec dynamisme et détermination, le Serbe a le dessus en matière de précision et de concentration. Novak Djokovic célèbre sa victoire dans le premier set. Photographie : Sarah Stier/Getty Images

il y a 23 mois 15h44 HAE Premier set : Shelton 3-5 Djokovic* (*indique le serveur suivant) L’échange d’ouverture se termine avec Shelton tentant un drop shot audacieux, mais Djokovic le lobe nonchalamment. Djokovic frappe un gros gagnant sur le terrain, puis Shelton en envoie un autre long. Le jeune défend les trois points de set alors que Djokovic marque puis envoie deux points décisifs potentiels de peu. Djokovic gagne un autre point de set après que Shelton ait trop cuit un coup droit, mais son adversaire le refuse une fois de plus et, finalement, termine le match sous de vifs applaudissements.

il y a 29 mois 15h38 HAE Premier set : *Shelton 2-5 Djokovic (*indique le serveur suivant) La longueur de Shelton continue de le gêner, plusieurs tirs tombant au-delà de la ligne de fond. Djokovic conclut les choses avec un as sourd, laissant son adversaire servir pour rester dans le set.



il y a 31 mois 15h35 HAE Premier set : Shelton 2-4 Djokovic* (*indique le serveur suivant) Shelton a sa première oscillation alors que Djokovic pousse à 30-0. Le jeune répond avec un gros service, mais marque ensuite pour offrir deux balles de break. Djokovic n’en a besoin que d’un, Shelton envoyant un tir croisé large. Avantage Djokovic.



il y a 35 min 15h31 HAE Premier set : *Shelton 2-3 Djokovic (*indique le serveur suivant) Djokovic tient à l’amour, choisissant habilement ses coups et envoyant Shelton courir d’avant en arrière en vain.



il y a 36 mois 15h31 HAE Premier set : Shelton 2-2 Djokovic* (*indique le serveur suivant) Shelton livre un autre jeu de service sûr de lui, mais perd quelques points en cours de route. Une tentative de drop shot tourne mal lorsque Djokovic renvoie le ballon avec du venin, puis un autre tir est long, mais sinon il est bien en équilibre.



il y a 42 mois 15h24 HAE Premier set : *Shelton 1-2 Djokovic (*indique le serveur suivant) Djokovic augmente la pression, tentant Shelton avec quelques tirs sauvages qui mènent longtemps à une prise simple.

il y a 43 mois 15h23 HAE Premier set : Shelton 1-1 Djokovic* (*indique le serveur suivant) Shelton montre son service puissant, en sifflant un sur le terrain à 136 mph. Il délivre un deuxième service à 138 mph pour remporter le match, tenant à l’amour. Il plaira à tout le monde, c’est sûr. Djokovic a l’air tranquillement impressionné.



il y a 48 min 15h19 HAE Premier set : *Shelton 0-1 Djokovic (*indique le serveur suivant) Après avoir cédé le premier point, Shelton reçoit les applaudissements de la foule après avoir remporté un échange avec un smash au filet. Il répète l’opération pour arriver à 30-15, envoyant une décharge électrique dans les tribunes. Djokovic riposte cependant, marquant trois points avec une frappe impeccable. C’est quand même un début prometteur pour le jeune. Du beau travail au filet de Ben Shelton. Photographie : Manu Fernández/AP

il y a 54 min 15h13 HAE Le toit a été fermé au stade Arthur Ashe car il y a un risque de pluie, même s’il fait encore chaud et humide à New York. Cela a été un tournoi épuisant pour les joueurs en raison des conditions étouffantes, alors voyons si cela atténue l’avantage.



il y a 1h 15h00 HAE Djokovic et Shelton s’échauffent, avec un peu moins de 10 minutes avant le début du match. Verrons-nous à nouveau la célébration du téléphone portable de Shelton aujourd’hui ? Les chances sont contre lui, mais il a de la jeunesse, un service puissant et une confiance à toute épreuve de son côté.

il y a 2 heures 14h32 HAE Ram et Salisbury remportent le troisième titre en double masculin Dans un exploit historique, Rajeev Ram et Joe Salisbury ont remporté leur troisième titre consécutif en double masculin à l’US Open avec une victoire 2-6, 6-3, 6-4 contre Matthew Ebden et Rohan Bopanna. Il s’agit de leur 18e victoire consécutive à Flushing Meadows, leur dernière défaite étant survenue en demi-finale en 2020. Ils sont devenus le premier duo à triompher dans trois finales masculines au rebond depuis George Lott et John Doeg, dont la course a duré de 1928 à 1930. En somme, un exploit impressionnant. L’histoire est faite. 🙌 Rajeev Ram et Joe Salisbury sont les premiers à avoir réussi un triplé à l’US Open. pic.twitter.com/UoWh5KlCVF – US Open de tennis (@usopen) 8 septembre 2023

Envie de lire davantage avant le match ? Allez, tu as le temps. Comprend la citation remarquable : « Au début, je pensais à des choses négatives, comme : 'Pourquoi y a-t-il autant de pression ?' Pourquoi est-ce si difficile? Bla, bla, bla. Je réalise que d'une certaine manière, c'est de la pression, mais ce n'est pas le cas. Je veux dire, il y a des gens qui ont du mal à nourrir leur famille, des gens qui ne savent pas d'où viendra leur prochain repas, des gens qui doivent payer leurs factures. C'est une vraie pression, c'est de vraies difficultés, c'est la vraie vie.

il y a 2 heures 14h06 HAE En l’absence de données comparatives sur lesquelles s’appuyer, L’équipe des médias sociaux de l’US Open a partagé un graphique comparant et contrastant la carrière de Djokovic à ce jour avec celle de Shelton. Comme si le joueur de 20 ans avait besoin de le rappeler, son adversaire compte 1 074 victoires en carrière contre 20 et 95 titres en carrière contre aucun. Le garçon a au moins le temps de son côté. Pas de pression! Jeunesse contre expérience pic.twitter.com/2elU174v2F – US Open de tennis (@usopen) 8 septembre 2023

De même, si ce n'est pas déjà fait, cela vaut la peine de lire le rapport de Bryan Armen Graham sur la victoire d'Alcaraz en demi-finale contre Alexander Zverev. « Je me sens bien physiquement, je me sens assez fort mentalement », a déclaré ensuite le champion en titre. « Je pense que je suis prêt à jouer une belle bataille contre Medvedev en demi-finale. »



Pour celles qui auraient besoin d'un récapitulatif des demi-finales du simple dames, voici Tumaini Carayol sur la victoire de Coco Gauff sur Karolina Muchova et le retour d'Aryna Sabalenka contre Madison Keys.