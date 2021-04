Ben Shapiro a été ridiculisé après avoir publié une vidéo de lui-même achetant une seule planche de bois chez Home Depot pour repousser les militants appelant au boycott de la position apolitique de l’entreprise sur la nouvelle loi de vote en Géorgie.

« Comme vous pouvez le voir, je viens de faire du shopping chez Home Depot, » Shapiro dit dans le clip alors qu’il tient une planche de bois et un reçu à l’extérieur d’un emplacement Home Depot. « Tu devrais faire pareil. Ce bois, cette planche, ce magnifique morceau de [wood] est maintenant à moi.

La vidéo et l’achat de Shapiro étaient censés être une position symbolique contre les appels au boycott de la société après la publication d’une déclaration adoptant une position apolitique sur la nouvelle législation de vote de la Géorgie, que d’autres organisations comme Coca-Cola et la Major League Baseball (MLB) ont fermement tenue. contre.

La déclaration de Home Depot sur la loi, qui, selon les républicains, aide à sécuriser les élections et que les démocrates assimilent à la suppression des électeurs, a simplement déclaré que la société, qui a démarré à Atlanta, en Géorgie, le ferait. «Continuer de souligner notre déclaration selon laquelle toutes les élections doivent être accessibles, justes et sûres et soutenir une large participation électorale, et continuer à travailler pour garantir que nos associés en Géorgie et dans tout le pays disposent des informations et des ressources nécessaires pour voter.»





Aussi sur rt.com

« Stop the bullsh * t »: les manifestants de la rébellion d’extinction jettent du fumier devant la Maison Blanche pour protester contre les politiques climatiques de Biden







La réaction à mi-chemin n’a pas été suffisante pour de nombreux militants en Géorgie, qui ont appelé l’entreprise à dénoncer fermement la législation.

Une coalition de chefs religieux noirs en Géorgie représentant plus de 1000 églises a ajouté aux appels au boycott de Home Depot cette semaine.

Shapiro avait déjà tweeté des critiques sur les appels au boycott, affirmant qu’il le ferait « Magasinez uniquement chez Home Depot à partir de maintenant » en réponse.

La vidéo de Shapiro de ses achats réels, cependant, lui a surtout valu une vague de moquerie alors que les critiques accusent le podcasteur et l’auteur d’avoir fait un achat inutile et révélant qu’il ne savait peut-être pas grand-chose sur la menuiserie.

« Libs DESTROYED par un homme soutenant Home Depot qui prouve par inadvertance qu’il ne se rend jamais chez Home Depot, » expert conservateur Paul Joseph Watson tweeté en réponse au clip, imitant le style de discours de Shapiro.

«Lors de mes fréquents voyages à Home Depot pour acheter du bois, je mets souvent cette petite planche simple dans un sac délicat à emporter avec moi», journaliste Josh Marshall ajoutée.

Ben Shapiro: – entre dans Home Depot – achète un seul tire-fond « Comme vous pouvez le voir, j’ai maintenant sauvé à moi seul Home Depot de la foule des gauchistes réveillés » – Employé en colère (@Angry_Staffer) 22 avril 2021

Dans un clip séparé de son voyage à Home Depot, Shapiro a déclaré qu’il pensait que l’entreprise avait fait la bonne chose « Rester en dehors de » La controverse sur la loi électorale en Géorgie et la lutte contre le « Réveillé à gauche. »

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!