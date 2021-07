Le commentateur CONSERVATEUR Ben Shapiro a martelé Black Lives Matter pour avoir félicité le gouvernement cubain alors que le pays des Caraïbes était dans le chaos provoqué par des soulèvements et des réponses à la poigne de fer.

« Rappel: BLM est une organisation communiste horrible et l’a toujours été », a écrit Shapiro dans un tweeter.

Ben Shapiro a déchiré Black Lives Matter comme une « horrible organisation communiste » après que le groupe a montré sa solidarité avec Cuba lors de manifestations généralisées contre les pénuries économiques Crédit : Getty

Black Lives Matter a publié une déclaration soutenant Cuba et attaquant les États-Unis pour leurs sanctions économiques en tant que cause première de l’instabilité dans le pays Crédit : Pacific Press/LightRocket via Ge

L’organisation de justice raciale faisait déjà l’objet d’un déluge de critiques après avoir publié une déclaration condamnant l’embargo économique américain comme source des conflits dans le pays et vantant le gouvernement cubain d’avoir donné refuge aux « révolutionnaires noirs ».

La déclaration publiée à l’origine sur l’Instagram de l’organisation disait: « Black Lives Matter condamne le traitement inhumain des Cubains par le gouvernement fédéral américain et l’exhorte à lever immédiatement l’embargo économique. »

Ils ont affirmé que l’embargo commercial était au cœur de l’instabilité actuelle de Cuba et avait été promulgué avec « l’intention explicite de déstabiliser le pays et de saper le droit des Cubains de choisir leur propre gouvernement ».

Il a ensuite fait un clin d’œil aux antécédents du pays en matière d’octroi de l’asile aux « révolutionnaires noirs » comme Assata Shakur.

Shakur, également connu sous le nom de JoAnne Chesimard, a été reconnu coupable par les tribunaux américains d’être complice du meurtre en 1973 du soldat de l’État du New Jersey Werner Foerster.

Shakur s’est échappée de prison puis s’est enfuie à Cuba, où l’ancien Premier ministre cubain Fidel Castro lui a accordé l’asile, selon Fox News.

Le mouvement Black Lives Matter est né d’un hashtag sur les réseaux sociaux, #BlackLivesMatter en réponse à l’acquittement du Floridien George Zimmerman qui a tué par balle un adolescent noir non armé nommé Trayvon Martin en 2012.

L’été dernier, les États-Unis ont été engloutis dans des manifestations à la suite du meurtre de George Floyd.

Floyd, un homme noir de 46 ans est décédé le 25 mai alors qu’il était cloué au sol à Minneapolis par le policier blanc récemment condamné Derek Chauvin.

La déclaration du BLM a été publiée à peu près au même moment où le président cubain Miguel Díaz-Canel a pris en charge l’approvisionnement alimentaire limité et les difficultés économiques du pays.

« Nous devons acquérir de l’expérience des perturbations », a-t-il déclaré.

« Nous devons aussi faire une analyse critique de nos problèmes pour agir et surmonter, et éviter leur répétition. »

Díaz-Canel a également dirigé son mécontentement contre les sanctions commerciales américaines pour avoir causé les difficultés économiques de Cuba.

Il a exhorté ses partisans et sympathisants communistes à sortir et à se battre physiquement contre les manifestants.

« L’ordre de combattre a été donné », a-t-il déclaré à la fin de sa comparution, « les révolutionnaires doivent être dans la rue ».

Le sénateur républicain Marco Rubio de Floride n’a pas tardé à sauter sur le le soutien du groupe au « régime communiste » de Cuba.

« Le réseau d’extorsion connu sous le nom d’organisation Black Lives Matter a pris une pause aujourd’hui après avoir secoué des entreprises pour des millions et s’être acheté des manoirs pour partager leur soutien au régime communiste à #Cuba », a-t-il tweeté.

Il a ensuite suivi la critique du BLM d’un note patriotique défendant les États-Unis d’être mal interprétés comme le méchant.

« Les États-Unis sont le plus grand fournisseur de nourriture à #Cuba et envoient chaque année 275 millions de dollars en médicaments et 3 milliards de dollars en envois de fonds à des proches », a-t-il écrit dans un tweeter.

« La souffrance à Cuba n’est pas due à un embargo, c’est parce que le socialisme conduit toujours à la souffrance. »

Plus tôt cette semaine, le secrétaire d’État Antony Blinken a défendu les États-Unis et suggéré que les problèmes de Cuba sont liés à une économie mal gérée.

« C’est ce que nous entendons et voyons à Cuba, et c’est le reflet du peuple cubain, pas des États-Unis ou de tout autre acteur extérieur », a-t-il déclaré, selon Fox News.

Black Lives Matter a également appelé les États-Unis à supprimer les sanctions de Cuba qui, selon eux, employaient « une politique cruelle et inhumaine, instituée avec l’intention explicite de déstabiliser le pays et de saper le droit des Cubains de choisir leur propre gouvernement, est au cœur de la politique de Cuba. crise actuelle. »

Déjà, 100 manifestants antigouvernementaux ont été arrêtés ou sont portés disparus à la suite de manifestations généralisées.

Et au moins un homme a été confirmé mort lors d’affrontements avec la police, selon le ministère de l’Intérieur du pays, selon WSVN.

Les manifestations sont considérées comme les plus agressives et les plus répandues sur l’île depuis des décennies, car les Cubains ont exigé de la nourriture et des médicaments – des articles cruciaux en quantité limitée depuis que la pandémie de Covid-19 a ravagé le pays.

Les manifestations de Black Lives Matter se sont propagées aux États-Unis et dans le monde à la suite du meurtre de George Floyd Crédit : AFP