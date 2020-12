Ben Shapiro a été accusé d’avoir «fait une crise de colère» à propos du doctorat en éducation de Jill Biden et de la façon dont la gauche s’est mobilisée pour défendre son titre honorifique d’un éditorial ironique. Il a dit que seul un vrai médecin méritait d’être qualifié de «médecin».

Le commentateur conservateur a abordé la controverse surprise sur le diplôme de la future première dame dans le dernier épisode de son émission, et les critiques n’ont pas tardé à se jeter sur lui.

Certains ont accusé Shapiro d’avoir fait une crise de colère, citant une partie de son monologue où il se vantait apparemment de son propre diplôme: «Si vous n’êtes pas impressionné par Harvard Law, vous ne devriez certainement pas être impressionné par un diplôme de l’Université du Delaware en éducation…» dit-il, rappelant aux gens qu’il est allé à «Une véritable école de droit prestigieuse.»

Ben Shapiro fait une crise de colère après avoir appelé Jill Biden "Docteur": "Si vous n’êtes pas impressionné par Harvard Law, vous ne devriez certainement pas être impressionné par un diplôme de l’Université du Delaware en éducation … Quand j’étais à Harvard Law, une véritable école de droit prestigieuse" pic.twitter.com/NkwoVQJuVk – Jason Campbell (@JasonSCampbell) 14 décembre 2020

D’autres commentateurs sont venus en masse, dénonçant Shapiro comme un « snob« Et un « élitiste pr * ck« ou attaquer d’autres anciens de l’université où il a obtenu son diplôme.

Ah oui, la Harvard Law School. Les anciens comprennent Pompeo, McEnany, Ted Cruz et Ron DeathSantis. Preuve d’une éducation de l’Ivy League n’assure pas le bon sens ou l’intelligence réelle. Cependant, cela peut être un indicateur d’arrogance et de volonté de mentir. – Ed Dolorous (@dolorous_ed) 14 décembre 2020

Ironiquement, cette attaque particulière était en quelque sorte un but contre son camp. Le même clip montre Shapiro en train de dire qu’il n’est pas impressionné par le diplôme qu’il détient, et que « Vous ne devriez pas non plus être impressionné. » Dans son émission, il a déclaré que quiconque insiste pour être qualifié de «médecin», mais qui n’est pas un vrai médecin, est «Un âne.»

Littéralement, les mots suivants de ce clip – que vous avez soigneusement évité de citer – sont: "Je ne suis pas impressionné par cela, vous ne devriez pas non plus en être impressionné." Parce que les diplômes en droit ne sont pas intrinsèquement impressionnants ou dignes de mention au même titre que les diplômes de médecine. C’était mon point. https://t.co/4RuNofeMm7 – Ben Shapiro (@benshapiro) 15 décembre 2020

L’épisode de l’émission de Shapiro portait sur un article d’opinion sarcastique de Joseph Epstein, qui suggérait que Jill Biden devrait abandonner son titre honorifique parce qu’il « Se sent frauduleux, voire comique. » L’épouse de Joe Biden est titulaire d’un doctorat de l’Université du Delaware et préfère être traitée comme «Dr. Jill Biden, » comme en témoigne son pseudo sur Twitter.

Aussi sur rt.com Jill Biden transforme l’hystérie contre ‘Dr.’ titre en appel pour empêcher les « filles » du monde d’être « diminuées »

L’honneur était responsable d’un cas amusant de compétences confuses en mars, lorsque les animateurs de « The View » ont discuté de la question de savoir si le Dr Jill Biden pouvait devenir chirurgien général dans une administration de son mari. «C’est un sacré médecin» Whoopi Goldberg a déclaré à l’appui de la candidature, avant que d’autres expliquent quel genre de médecin elle était.

Depuis que Jill Biden est à la mode, ce moment sur The View où Whoopi dit que Jill Biden devrait être chirurgien général et qu’elle est un «médecin incroyable» n’a jamais quitté mon esprit. 💀 pic.twitter.com/NQMMWW1Mox – Darrell (@duhraill) 12 décembre 2020

La prise d’Epstein a déclenché la fureur de la gauche, qui l’a accusé de misogynie et d’autres péchés cardinaux, tandis que de nombreuses personnes du camp conservateur, comme Shapiro, se sont moquées de leurs réactions.

La controverse honorifique semble être aussi politique que n’importe quoi aux États-Unis ces jours-ci. Il y a quelques années à peine, les côtés se sont inversés lorsque la prédilection d’une autre personne à être appelée médecin est entrée sous les projecteurs des médias.

Sebastian Gorka, alors conseiller de Trump fraîchement nommé et commentateur régulier des médias conservateurs, a été sans cesse moqué par la gauche pour – entre autres choses – aimer son « Dr. » et honorifiques «DrG». Il a étudié les sciences politiques à ce qu’on appelle maintenant l’Université Corvinus de Budapest.

Sebastian Lukacs c.Gorka: "Stewie Griffin d’un pauvre homme".

FULL FRONTAL AVEC SAMANTHA BEE. Ce soir 20h. pic.twitter.com/t3JxzBLRiu – SBS VICELAND (@SBSVICELAND) 23 mars 2017

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!