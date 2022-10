Ben Shalom de Boxxer s’engage à se battre pour que la boxe féminine reste au programme des Jeux Olympiques | Nouvelles de boxe

Le promoteur de Boxxer, Ben Shalom, s’est engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour que la boxe féminine continue de faire partie du programme olympique.

Les deux combattantes les mieux classées de la carte O2 historique entièrement féminine de samedi ont connu la compétition olympique, Savannah Marshall s’est battue en 2012 et 2016 et Claressa Shields a remporté l’or à ces deux Jeux.

Mais la boxe est sur le point de voir son expulsion des Jeux de 2028 confirmée en raison des préoccupations du Comité international olympique concernant les problèmes de gouvernance de l’Association internationale de boxe, l’organisme mondial en charge du code amateur.

La place de la boxe en tant que sport olympique est mise en doute





S’exprimant lors de la conférence de presse de Shields vs Marshall, Shalom a déclaré que perdre la boxe des Jeux olympiques pourrait avoir de graves conséquences pour le sport à l’avenir.

“Je pense qu’une chose qui est évidente, c’est à quel point les Jeux olympiques sont importants pour notre sport professionnel, pour toutes les stars sur la carte”, a-t-il déclaré.

“Trois des quatre dans les épreuves principales ont connu un grand succès aux Jeux olympiques. C’est une chose qui nous passionne vraiment.

“Je sais qu’il est question de retirer les Jeux olympiques de LA en 2028. Vous regardez cette carte et vous pensez que cela a été déclenché par les Jeux olympiques et qu’il n’y a aucun moyen que nous puissions perdre cela de notre sport.

“Nous allons faire absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que la boxe féminine reste aux Jeux olympiques, car cela en témoigne.”

Les femmes ne sont autorisées à participer aux Jeux que depuis 2012, et des personnalités comme Shields et Marshall ont été des pionnières pour une génération de combattantes.

Parmi ceux qui ont été inspirés pour se battre, il y avait Caroline Dubois, qui a représenté l’équipe GB aux Jeux de Tokyo.

Ayant remporté ses trois combats professionnels à ce jour, la jeune femme de 21 ans poursuit son ascension en affrontant Milena Koleva lors de l’undercard de ce week-end.

Dubois a déclaré: “Certaines de ces filles que je regardais … J’avais 11 ans, aux Jeux olympiques de 2012. Je me souviens avoir regardé Claressa Shields et Savannah Marshall, et j’en ai été époustouflé.

Shields célèbre sa médaille d’or aux Jeux de Londres en 2012





“Ils ont allumé un feu en moi pour rêver d’aller aux Jeux olympiques. Maintenant, je me bats sur la même carte qu’eux. C’est un peu fou quand on y pense.”

Deux de ses coéquipières britanniques à Tokyo seront également présentes samedi : Lauren Price, qui a remporté l’or au Japon, affrontera Timea Belik lors de sa deuxième sortie professionnelle seulement, tandis que son partenaire Karriss Artingstall affrontera Marina Sakharov.

