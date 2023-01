Ben Shalom avertit Chris Eubank Jr : Liam Smith est passé à un autre niveau | Nouvelles de boxe

Les “performances de Liam Smith sont passées à un autre niveau”, selon le promoteur Ben Shalom, qui estime que le combat de Chris Eubank Jr est “prêt à l’emploi pour lui”.

Le Liverpudlian n’est qu’à quelques semaines d’une bataille de poids moyens entièrement britannique avec Eubank Jr à Manchester le samedi 21 janvier, en direct sur Billetterie Sky Sportsle vainqueur avançant vers un combat pour le titre mondial, tandis que le perdant doit sérieusement envisager son avenir dans le sport.

Eubank Jr s’efforce toujours de remporter son premier titre mondial, mais Smith a déjà fait ses preuves au plus haut niveau, ayant déjà remporté la ceinture WBO des super-welters, et son promoteur Shalom dit que le joueur de 34 ans a retrouvé sa plus belle forme après l’emporte sur le rival du Merseyside Anthony Fowler et l’ancienne championne du monde Jessie Vargas.

“C’est un gros, gros combat pour lui, il a eu une merveilleuse carrière, il a fait tout ce dont il rêvait, mais il passe presque un été indien”, a déclaré Shalom. Sports du ciel.

“Les 12 derniers mois pour lui ont été des 12 mois incroyables, donc les gens auront aimé le regarder boxer. C’est l’un des boxeurs les plus intelligents que je dirais dans la boxe britannique en ce moment et il pense que c’est un combat prêt à l’emploi pour lui et c’est le combat qu’il voulait.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le promoteur de boxe Ben Shalom a déclaré que Chris Eubank Jr affrontera le “meilleur” Liam Smith lorsque les deux se rencontreront le 21 janvier en direct sur Sky Box Office.



“Liam est un grand gars, il sera plus que confortable à ce poids, c’est un poids avec lequel je pense qu’il se sent plus à l’aise maintenant, donc c’est un combat sérieux et Eubank sera ravi de pouvoir également se battre au poids qu’il a choisi. Je crois vraiment que les vrais fans de boxe savent que c’est un vrai combat à 50-50, ça peut aller dans les deux sens.

“Liam, comme je le dis, est un combattant extrêmement intelligent. Une chose est sûre, ce sont tous les deux des combattants avancés et ça va être explosif dès le premier tour. Ravi que nous allons le voir.

“C’est un vrai combat, c’est un combat de fans de boxe. Ce sont deux grands noms du sport. Liam Smith, ancien champion du monde, a réalisé des choses que je pense qu’Eubank voudra réaliser dans les deux prochaines années. Je pense donc c’est le combat parfait au bon moment.”

Smith a ri des affirmations selon lesquelles Eubank Jr ne le prend pas au sérieux et a même suggéré que son rival amer devra appliquer une clause de revanche pour un deuxième combat à Liverpool.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avant son prochain combat contre Liam Smith, Chris Eubank Jr. explique pourquoi il s’entraîne le jour de Noël.



“Je pense qu’Anfield supplie pour un combat. Donc je pense que si c’est assez bon, alors nous pouvons le ramener à Anfield”, a déclaré Smith à Sky Sports.

“Je suis sûr à 100% de battre Chris Eubank Jr et si quoi que ce soit, j’aurai probablement la possibilité de rester au poids moyen, de revenir à 154 livres si [the world] les titres deviennent vacants ou quoi que ce soit.

“J’ai bien l’intention de battre Chris. Cela ne nuira à aucun de mes classements, cela ne me fera pas reculer de la position dans laquelle je suis. Je pense que je vais battre Chris et nous verrons comment l’image se déroule .”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chris Eubank Jr a révélé qu’il ne disputait que huit rounds, car il pense que c’est “la durée du combat” contre Liam Smith le 21 janvier.



Shalom a ajouté: “Nous voulons voir le meilleur de Chris Eubank Jr et Liam Smith veut certainement combattre le meilleur Chris Eubank Jr. C’est un gars compétitif. Il veut être là-dedans avec la meilleure version de Chris et il va l’obtenir. à 160 livres… Liam est prêt pour le poids moyen… Son dernier combat était au poids moyen… Il est maintenant prêt pour cela et nous allons à un grand combat.

“C’est un combat massif. C’est celui que Liam voulait depuis longtemps. C’est celui que Chris aime parce qu’il sait que c’est un si gros combat. Liam a une énorme base de fans dans le nord-ouest et à Liverpool, c’est un ancien champion du monde et il est presque avoir un peu un été indien en termes de ses trois ou quatre derniers combats.Ses performances sont passées à un autre niveau.Donc je pense que c’est un combat très intéressant.

“[For Eubank] c’est le combat qu’il veut. Il veut juste les grands combats.”

Regardez Liam Smith affronter Chris Eubank Jr à Manchester le 21 janvier, en direct sur Sky Sports Box Office. Les billets sont en vente dès maintenant sur Boxxer.com