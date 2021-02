COUNTING On a critiqué le mari de Jessa Duggar, Ben Seewald, pour avoir enseigné à ses enfants que «Dieu a fait la plage» plutôt que la science.

Ben, 25 ans, et Jessa, 28 ans, partagent trois enfants – Spurgeon, cinq ans, Henry, quatre ans et Ivy, un – et ils ont eu une petite leçon biblique lors d’un récent voyage à la plage.

Jessa a partagé un nouveau YouTube Vlog de leurs mini-vacances, mais ses abonnés étaient plus concentrés sur ce que son mari disait à leurs fils.

Les deux garçons voulaient regarder la télévision, mais leur mère a dit que c’était seulement quand il faisait nuit, alors Ben a décidé qu’ils devraient en apprendre un peu plus sur la plage à partir de la Bible.

Il a demandé aux jeunes enfants: «Dieu a créé la plage, le saviez-vous?»

Les garçons ont secoué la tête et ont dit qu’ils ne s’en souvenaient pas ou qu’ils ne s’en souvenaient pas, puis leur père leur a dit que Dieu contrôle l’eau et lui dit où s’arrêter, c’est pourquoi cela ne vient pas tout le temps. sable.

Fans sur le Sans boule de cristal La page Instagram a critiqué les enseignements, avec le premier compte écrit, à côté d’un clip de la vidéo YouTube: «C’est ce qui se passe lorsque vous prenez la Bible si littéralement.

«La science nous dit que les marées sont le résultat de l’attraction gravitationnelle du soleil et de la lune… Ben et Jessa sont les exemples de ce qui se passe lorsque la science est réprimandée et n’est pas enseignée aux enfants.

«Maintenant, ils le transmettent à leurs enfants.»

Comptant sur les fans ont accepté et ont critiqué le duo Duggar pour la leçon «super grincement».

«OMFG», a simplement écrit l’un d’eux, tandis qu’un autre a dit: «Perpétuer la stupidité. Il est tellement dégoûtant.

D’autres ont dit que c’était «l’interaction la plus gênante avec les enfants» qu’ils aient jamais vue, en disant que c’était «crédible».

Beaucoup les ont critiqués pour n’avoir enseigné que la Bible et ont dit: «que la science devrait également être enseignée et que les enfants ne devraient pas subir de lavage de cerveau, comme ça.

Lorsque Jessa a partagé une galerie de photos de l’évasion au bord de l’océan que sa famille a poursuivie, elle n’a pas inclus de parler des leçons bibliques dans sa légende.

Elle a dit: « Nous sommes allés en Floride pour le mariage d’un ami le week-end dernier et avons fini par faire de mini vacances de notre voyage! »

Des enfants, la star de télé-réalité, qui l’a récemment montrée nouvelle rénovation de salon, vient de partager: « Les enfants étaient impressionnés par la beauté de la plage! »

Ben a déjà été critiqué le mois dernier après avoir exhorté les gens à «s’examiner» avant de «pointer du doigt» après les émeutes du Capitole.

Il a déclaré: «Avec les troubles en Amérique ces jours-ci, la chose facile à faire maintenant est d’aller sur les réseaux sociaux, pointer du doigt et se justifier.

« La chose difficile à faire est de nous examiner nous-mêmes. De prier. De pleurer. D’intercéder devant Dieu pour cette nation et ses habitants. »

« Je me prêche cela aussi. Que Dieu m’aide. Que Dieu nous aide », a déclaré le mari de Jessa.

À l’intérieur de la rénovation du salon de Jessa Duggar avec des photos remplies de PDA avec son mari

Mais ses commentaires n’ont pas été bien accueillis par certains utilisateurs, qui ont applaudi à ses commentaires.

« Nous n’avons pas causé ça Ben », a répondu une personne.

Un autre a posté un mème « Asseyez-vous, Felicia », tandis qu’un troisième a déclaré: « Vous prêchez l’amour et la compassion. Il n’y a rien de compatissant dans ce qui s’est passé hier. »