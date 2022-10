Ben Savage, star de “Boy Meets World”, sort avec Mystery Blonde : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BACKGRID

Alors que les fans de Garçon rencontre le monde expédiera pour toujours Ben Sauvage et Danielle Poisson alors que les co-stars jouaient les amoureux d’enfance Cory et Topanga dans la sitcom des années 90, il semble que Ben profite de sa vie de célibataire en ce moment. Prenant un peu de temps après sa candidature au conseil municipal de West Hollywood, selon son compte Instagram, l’acteur a été repéré à Los Angeles mercredi soir avec une mystérieuse blonde, alors que le couple quittait un dîner et se promenait sur Sunset Boulevard.

Ben était tout sourire alors qu’il portait un sac pour chien et conduisait son rendez-vous dans la célèbre rue. Vêtu d’un polo Lacoste foncé et d’un pantalon assorti, le frère de Fred Sauvage gardé près de son amie, qui a secoué un haut noir plongeant et un jean en denim délavé. Ses magnifiques et longs cheveux blonds donnaient un peu une ambiance Topanga, bien sûr.

Si Ben étant à un rendez-vous avec quelqu’un d’autre que Danielle n’a pas déjà écrasé certains Garçon rencontre le monde stans, peut-être qu’une révélation récente sur la précédente tentative de romance du couple le ferait. En mars, Danielle a révélé qu’elle et Ben avaient essayé de voir s’il y avait des étincelles entre le couple hors écran pendant la diffusion de la sitcom entre 1993 et ​​2000.

“Il y a eu littéralement, je pense, un moment où Ben et moi nous sommes regardés après avoir travaillé ensemble pendant environ deux ans et nous nous sommes dit:” Y a-t-il des sentiments là-bas? “”, A-t-elle expliqué à Personnes. “Et puis nous sommes sortis dîner et nous nous sommes dit:” Non! “”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Bien que l’on sache peu de choses sur le poste de vie amoureuse de Ben Garçon rencontre le monde, Danielle a eu quelques relations sérieuses depuis la fin de la série. Elle a épousé son collègue de la California State University, Tim Belusko, en 2013, pour divorcer deux ans plus tard. Puis en 2018 Danielle épouse la productrice Jensen Karp. Ils ont accueilli deux fils depuis les noces.

En 2014, Garçon rencontre le monde a été repensé comme Une fille rencontre le monde, qui racontait l’histoire de la fille de Cory et Topanga, Riley, naviguant dans la vie à l’école primaire. HollywoodLa Vie a eu la chance de parler avec Ben du spectacle au moment de sa première. Vérifiez-le ICI!