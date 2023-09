Ben Salmane suggère que l’Arabie Saoudite et Israël sont sur le point de parvenir à un accord historique : « Chaque jour, nous nous rapprochons » | Nouvelles du monde

Le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane, a démenti les informations selon lesquelles les négociations avec Israël sur un éventuel accord de normalisation auraient été suspendues et a insisté sur le fait que « chaque jour, nous nous rapprochons ».

S’exprimant dans une interview sur la chaîne américaine Fox News, le prince Mohammed, connu familièrement sous le nom de MBS, a été interrogé sur ce qu’un accord pourrait signifier pour les Palestiniens : « Pour nous, la question palestinienne est très importante. Nous devons résoudre cette partie.

« Nous devons voir où nous allons. Nous espérons que nous parviendrons à un résultat qui facilitera la vie des Palestiniens et fera d’Israël un acteur au Moyen-Orient. »

Même si les commentaires du prince héritier étaient vagues, dans la mesure où il n’a révélé aucune ligne rouge spécifique, ils seront néanmoins interprétés comme un message clair adressé à Israël : tout accord doit inclure des concessions pour les Palestiniens.

Reste à savoir si cela équivaut à quelque chose de révolutionnaire, comme une évolution vers un État palestinien, ou à quelque chose de plus minime, même si ce dernier reste le résultat le plus réaliste.

Les négociations en vue d’un éventuel accord entre les deux pays semblent s’accélérer.

Contrairement aux accords d’Abraham de 2021Ramallah, la capitale administrative de facto de l’État de Palestine, s’engage activement dans le processus et demanderait une série de mesures, notamment la réouverture du consulat américain à Jérusalem-Est et le transfert de certaines terres de Cisjordanie. au contrôle palestinien.

Un accord, en fonction de ce qui sera convenu, pourrait constituer un véritable moment historique pour le Moyen-Orient, au-delà de la seule question palestinienne.

Les dirigeants au centre de la diplomatie à trois – MBS, Benjamin Netanyahou et Joe Biden – n’ont pas cédé grand-chose alors que leurs équipes de négociation travaillent dur, donc entendre directement MBS dire que des progrès sont réalisés est en effet significatif.

De nombreux obstacles potentiels s’opposent à un accord, mais la perspective de concessions majeures aux Palestiniens sera difficile, voire impossible, à surmonter par la coalition d’extrême droite actuelle à Jérusalem.

M. Netanyahu devra probablement s’appuyer sur le soutien des partis d’opposition modérés.

Un Palestinien tient un drapeau alors qu’il participe à une manifestation contre un raid de l’armée israélienne à Jénine plus tôt cette année.



Plus tôt dans la journée, avant la diffusion de l’interview de Fox News, M. Netanyahu a finalement rencontré M. Biden après 265 jours d’attente, la plus longue attente pour un dirigeant israélien depuis 1964.

La réunion bilatérale s’est tenue dans un hôtel de New York en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies, et non à la Maison Blanche comme l’aurait espéré M. Netanyahu.

Les discussions se sont concentrées sur un éventuel accord avec l’Arabie saoudite et, selon le compte rendu de la réunion de la Maison Blanche, le président Biden « a souligné la nécessité de prendre des mesures immédiates pour améliorer la sécurité et la situation économique, maintenir la viabilité d’une solution à deux États », et promouvoir une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens » et a réitéré sa critique des réformes judiciaires prévues par M. Netanyahu qui ont si profondément divisé Israël cette année.

Les commentaires de M. Biden réaffirment le rôle de Washington dans les négociations et soulignent que Washington cherche également à obtenir des concessions pour toutes les parties.

Benjamin Netanyahu, à gauche, rencontre Joe Biden à New York au début du mois





Curieusement, le principal opposant politique de M. Netanyahu, l’ancien ministre de la Défense Benny Gantz, a tweeté un rare éloge de M. Netanyahu hier soir, après la réunion, attisant encore davantage les rumeurs selon lesquelles les deux hommes travailleraient peut-être ensemble pour garantir qu’un accord avec l’Arabie saoudite soit adopté par la Knesset.

« Je salue la rencontre du Premier ministre Netanyahu avec le président Biden. Une réunion importante pour Israël et pour la région dans son ensemble », a écrit M. Gantz.

Itamar Ben Gvir et Bezalel Smotrich, deux des ministres les plus d’extrême droite de la coalition israélienne, ont clairement indiqué qu’ils ne soutiendraient pas un accord avec l’Arabie saoudite qui inclurait des concessions aux Palestiniens.

J’ai laissé entendre à l’un des proches collaborateurs de M. Gantz que son tweet les ferait tourner en rond.

« Laissez-les », fut la réponse.