Ben Robinson, le chef du restaurant Below Deck, annule ses fiançailles avec Kiara

Le chef Ben Robinson vient de partager une mise à jour majeure de sa vie : il a annulé ses fiançailles avec sa fiancée Kiara Cabral.

Le Sous le pont et Sous le pont Méditerranée un ancien élève a confirmé que son mariage avait été annulé dans une déclaration qu’il a publiée sur Instagram le 16 septembre.

« Salut les gars, j’espère que tout le monde a passé un bel été. Ça m’a manqué de ne plus être en contact avec vous, mais je peux enfin partager mes aventures », a-t-il écrit en légende de son post, qui comprenait une photo de lui en solo et la chanson « Free Bird » de MOONLGHT en fond sonore. « Vous comprendrez, ça a été difficile. Je ne me marie plus… »

Ben a ensuite expliqué que la rupture était la bonne décision pour lui et son ex.

« Nous avons décidé de nous séparer et je pense que c’est la meilleure décision pour nous deux », a-t-il poursuivi. « Je préfère ne pas discuter des raisons qui ont motivé ces décisions, mais je pense qu’il est important pour moi d’exprimer ma situation. »

Ben a ensuite remercié ses amis et ses followers pour leur soutien.

« Avec un peu de chance, mes griefs seront éclipsés par le soutien de mes fidèles fans, amis et famille. Vous me donnez toujours de la force », a-t-il conclu. « Je suis ravi de continuer mes inspirations culinaires avec ma table de cuisson non chauffée au gaz et mon fidèle chalumeau. Après tout, personne ne mérite une flamme gênante… Santé, mes amours… »

À qui le chef Ben Robinson était-il fiancé ? Le chef Ben, qui est apparu dans les saisons 1 à 4 de Sous le pont et sur la saison 1 et la saison 4 de Sous le pont Méditerranéea proposé à Kiara en mai 2023. Le couple était ensemble depuis quatre ans avant de décider de passer à l’étape suivante. Ben lui a posé la question alors qu’ils étaient en voyage ensemble en Italie.

Détails sur la proposition du chef Ben Robinson

Discussion de la proposition de Rome avec Nous HebdomadaireBen a déclaré : « Je pouvais dire que Kiara voyait cela comme un moment spécial et s’attendait certainement à plus qu’une carbonara. Elle dit que non, mais je pouvais le dire. »

Avant la demande en mariage, Ben avait presque oublié la bague de fiançailles au domicile du couple en Floride.

« Je l’ai même oublié sur le chemin de l’aéroport et j’ai mis notre détour sur le compte de la climatisation. C’était un voyage mouvementé. Et ça en valait la peine », a déclaré Ben au média. « Elle n’avait aucune idée que lorsque je me suis mis à genoux sur la place du Vatican, j’allais lui demander sa main. »

Il a également confirmé la nouvelle dans une publication Instagram, qui a depuis été supprimée de sa page.

« Après une merveilleuse relation de 4 ans avec mon amour Kiara, j’ai décidé de passer à l’étape suivante et de la demander en mariage… », a écrit Ben sur Instagram à côté d’un carrousel de photos de leur séance photo de fiançailles (qui a eu lieu sur un bateau). « Je me sens comme l’homme le plus chanceux du monde ! »

Aujourd’hui, plus d’un an plus tard, Ben et Kiara ne se marient plus.