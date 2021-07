Ben Raine de Durham rejoint Northern Superchargers en tant que premier choix au repêchage Vitality Wildcard | Nouvelles de cricket

Ben Raine de Durham célèbre lors du match Vitality T20 Blast contre Notts Outlaws en juin

Ben Raine de Durham jouera pour les Northern Superchargers dans The Hundred cet été après avoir été sélectionné comme premier choix de Vitality Wildcard Draft.

Raine, qui a pris neuf guichets à 21,11 chacun dans le Vitality Blast de cet été jusqu’à présent, jouera sous Faf du Plessis pour Superchargers après que le Sud-Africain a été confirmé comme nouveau capitaine masculin plus tôt vendredi.

Le Vitality Wildcard Draft complète la composition de l’équipe pour l’édition inaugurale de The Hundred, qui débutera le 21 juillet avec un match féminin entre Oval Invincibles et Manchester Originals.

0:43 L’ancienne star anglaise Andrew Flintoff sera l’un des présentateurs de Sky Sports lors de la nouvelle compétition Hundred cet été. L’ancienne star anglaise Andrew Flintoff sera l’un des présentateurs de Sky Sports lors de la nouvelle compétition Hundred cet été.

Un tirage au sort a déterminé l’ordre du repêchage, qui a émergé comme suit :

1er choix : Superchargeurs du Nord – Ben Raine (Durham)

2e choix : Invincibles ovales – Jordan Cox (Kent)

3e choix : Trent Rockets – Sam Cook (Essex)

4e choix : Brave du Sud – Jake Lintott (Warwickshire)

5e choix : Manchester Originals – Fred Klaassen (Kent)

6e choix : London Spirit – Blake Cullen (Middlesex)

7e choix : Welsh Fire – Leus du Plooy (Derbyshire)

8e choix : Birmingham Phoenix – Dillon Pennington (Worcestershire)

Les jeunes joueurs Blake Cullen (19 ans), Jordan Cox (20 ans), Dillon Pennington (22 ans) et Sam Cook (23 ans) sont récompensés pour leurs excellentes campagnes Vitality Blast tandis que le parcours remarquable de Jake Lintott dans le cricket professionnel se poursuit avec sa sélection par Southern Brave.

Ayant été initialement repêché par Welsh Fire en 2020, Leus du Plooy revient dans l’équipe en tant que choix Wildcard et le sertisseur de bras gauche Kent Fred Klaassen se rend à Manchester pour jouer pour les Originals.

1:45 Envie d’assister à un moment vraiment historique ? Alors assurez-vous d’avoir vos billets pour le premier match de The Hundred ! Envie d’assister à un moment vraiment historique ? Alors assurez-vous d’avoir vos billets pour le premier match de The Hundred !

Réfléchissant à sa sélection, Raine a déclaré: « Il y avait quelques nerfs qui ont précédé cela parce que je pense que tous les joueurs de cricket du pays voulaient être dans The Hundred. Je pensais que j’avais eu un Vitality Blast décent avec le ballon, donc j’espérais obtenir un endroit.

« En regardant à travers notre équipe, il y aura une vraie sensation du Nord qui sera agréable. Il y a beaucoup de gars de Durham avec qui j’ai joué et des gars du Yorkshire avec qui j’ai joué, donc il y aura un peu de familiarité. C’est un bon signe pour la quantité de talent dans la région et je suis très fier d’être choisi par l’équipe du Nord.

« Je suis ravi de commencer, cela ressemble à une équipe solide et qui peut vraiment rivaliser. »

Cox des Invincibles a ajouté: « Je suis ravi de participer à la première année de The Hundred avec Oval Invincibles. C’est un nouveau format passionnant et rapide que les foules vont adorer et j’ai hâte de rejouer devant les fans, surtout à l’Oval qui a toujours une bonne ambiance. »

Cook, le dernier ajout de Trent Rockets a déclaré: « Nous avons des noms énormes dans notre équipe comme Rashid Khan et Joe Root et ce sera génial de jouer avec eux. Ça va être amusant et j’ai hâte de prendre quelques guichets pour nous aider à atteindre la partie commerciale de la compétition. »

1:00 Les stars du football féminin et masculin s’aligneront pour une toute nouvelle compétition cet été, appelée The Hundred. Tout commence le 21 juillet ! Les stars du football féminin et masculin s’aligneront pour une toute nouvelle compétition cet été, appelée The Hundred. Tout commence le 21 juillet !

Combinant un cricket rapide de classe mondiale et de la musique live de qualité supérieure, The Hundred offrira du divertissement à toute la famille cet été, avec des billets se vendant rapidement.

Pour plus d’informations sur The Hundred ou pour les billets, rendez-vous sur www.thehundred.com.