Ben Pauling en forme de vol dans une nouvelle cour sur un terrain de golf en tant qu’entraîneur révèle un rêve classique rare avec Polly Pott | Nouvelles de la course

Ceux qui bravent le départ matinal d’une partie de golf à Naunton Downs auront probablement un aperçu unique des vedettes de l’un des chantiers de course les plus en forme du pays.

Aux côtés du parcours bien entretenu se trouve le secret d’une remarquable résurgence de l’entraîneur Ben Pauling, lauréat du Cheltenham Festival.

Une vision de deux ans de Ben et de sa femme Sophie, l’équipe de Pauling a emménagé dans leur nouvelle maison en avril et est en pleine forme depuis.

Un galop de cinq mètres de large sur six stades, inspiré d’un voyage aux écuries de Joseph O’Brien en Irlande, se trouve à cheval sur le trou d’ouverture et bien que de nombreux coups de départ puissent être capricieux, les chevaux de Pauling travaillant à côté ont atteint la cible plus souvent qu’autrement.

Réfléchissant à leur décision, Pauling a déclaré à Sky Sports Racing : “Quand nous sommes venus acheter, ce n’était évidemment qu’un terrain de golf, mais j’ai juste eu cette vision que vous pouvez probablement combiner les deux.

“Quand j’ai parcouru le parcours pour la première fois avec Soph [Ben’s wife]je pouvais juste le voir fonctionner.

“Là où nous avons construit la cour, il y avait deux trous qui étaient fermés la majeure partie de l’hiver car c’est la zone la plus humide du parcours et selon les golfeurs, c’étaient les trous les moins préférés.”



Une vue aérienne du nouveau chantier de Pauling





Pauling a rencontré une certaine résistance et appréhension initiale, mais semble avoir conquis les membres annuels restants.

“Il y avait énormément d’inquiétude et d’inquiétude parce que beaucoup ne comprenaient pas ce qu’impliquait l’entraînement d’un cheval de course”, a déclaré Pauling. “Ils pensaient que les galops allaient être comme le M25 pendant cinq heures par jour, mais ils s’y sont très bien pris et aiment vraiment voir les chevaux sortir le matin.

“Nous avons perdu pas mal de membres en le faisant, mais ceux qui sont restés l’ont vraiment apprécié.”



Pauling célèbre sa victoire au Cheltenham Festival 2019





“La cohérence est là chaque semaine”

S’étant installé juste à temps pour la nouvelle saison, Pauling aurait été pardonné d’une période de rodage, mais il est plutôt parti pour un dépliant, fonctionnant à un peu moins d’un taux de grève de 30% et se rapprochant rapidement du décompte des gagnants de la saison dernière. avant que la campagne Jumps proprement dite ne démarre.

Il a déclaré: “Ça ne pourrait pas aller beaucoup mieux, n’est-ce pas? Depuis que nous avons déménagé ici en avril, ce fut une excellente course et probablement la course la plus constituante que nous ayons jamais eue en termes de chevaux à chaque course.

“S’ils se font battre parce qu’ils ne sont pas assez bons ou pas assez en forme, nous savons pourquoi. C’est tout ce que vous pouvez demander en tant qu’entraîneur.

“C’est une période vraiment excitante pour l’équipe.”

Les cinq dernières saisons de Ben Pauling Saison Coureurs Gagnants Taux de grève (%) 2022/23 96 28 29% 2021/22 341 44 13% 2020/21 338 33 dix% 2019/20 203 18 9% 2018/19 313 44 14%

Une grande partie de son récent succès Pauling attribue ses installations à la pointe de la technologie, avec les nouveaux galops conçus pour permettre à plus de chevaux les uns sur les autres dans le but de reproduire les conditions de course.

“Cela permet aux chevaux d’être détendus tout le temps, il n’y a pas d’attente pour sauter en haut ou en bas”, a déclaré Pauling. “Parce que nous l’avons enfoncé assez profondément, cela fait travailler les chevaux assez dur, mais cela fonctionne évidemment.

“Les chevaux sont juste différents à gérer, ils sont tellement plus faciles. La constance est là chaque semaine. Sans avoir à faire d’efforts, ils se contentent de performer pour vous sur la piste.”



Un cheval part travailler à la base de Naunton Downs de Ben Pauling





Les jockeys stables Kielan Woods et Luca Morgan ont partagé les succès de l’équipe, tous deux opérant au-dessus d’un taux de grève de 20% et en bonne voie pour les meilleures saisons en carrière.

Pauling a toujours résisté à toute tentation de se tourner vers de plus grands noms dans la salle de pesée et sa fidélité à la paire a été bien récompensée.

“Au début de la saison dernière, j’étais juste préoccupé par la continuité et la cohérence”, a déclaré Pauling.

“Woodsy a été le premier jockey à monter pour moi dès le début. C’est un vrai cavalier. J’étais très heureux de ma décision d’aller de l’avant avec Woodsy.

“Luca roule aussi bien que n’importe qui d’autre dans la salle de pesée en ce moment. Entre les deux, nous semblons avoir toutes les bases couvertes et les propriétaires sont absolument ravis.”



Kielan Woods sourit après la victoire de Global Citizen au Grand Annual





La star de Cheltenham, Global Citizen, prête pour un voyage aux États-Unis

Indéniablement, la star stable de Pauling a été Global Citizen, trois fois lauréat de la deuxième année et le héros du Grand Annual de l’année dernière au Festival de Cheltenham avec une cote de 28/1.

Aujourd’hui âgé de 10 ans, il visera l’American National à Far Hills le 15 octobre.

“Parfois, les chevaux n’obtiennent pas tout à fait la reconnaissance qu’ils méritent”, a déclaré Pauling. “Il a remporté le Grade Two Dovecote à Kempton, le Grade Two Wayward Lad et une épreuve Champion Hurdle.

“Beaucoup de gens pensaient qu’il était parti et l’avaient radié.



Global Citizen saute le dernier sur le chemin de la victoire au Festival de Cheltenham





“La saison dernière, il a commencé à montrer sa vraie forme et nous l’avons gardé sous le radar des handicaps et sommes allés gagner le Grand Annuel comme il l’aimait. Ce fut une journée spéciale pour nous tous.

“C’est le cheval le plus étonnant et il ne nous doit rien. Tout est parti pour l’American National maintenant.”

Rêve classique vivant alors que Pauling vise les meilleurs prix plats

Courant dans les mêmes couleurs que Global Citizen, Polly Pott, quadruple vainqueur juvénile, deviendra bientôt le plus récent ajout au chantier Pauling.

Star émergente sur le plat, le joueur de deux ans a décroché les May Hill Stakes du groupe deux à Doncaster le mois dernier avec une cote de 40/1 et sera transféré de Harry Dunlop lorsque l’entraîneur prendra sa retraite à la fin de l’année.



Polly Pott bat Novakai dans les May Hill Stakes du groupe 2 à Doncaster avec une cote de 40/1





Les espoirs sont grands pour la pouliche, qui pourrait fournir à Pauling un coureur improbable lors des compétitions classiques de l’année prochaine.

“Elle a été inscrite par Harry pour les 1000 Guinées irlandaises et elle sera probablement inscrite dans les 1000 Guinées anglaises.

“Elle pourrait même rester plus longtemps l’année prochaine afin que nous puissions envisager un Oaks.

“Harry a fait un travail brillant et j’espère pouvoir continuer le rêve des Megson [owners].”