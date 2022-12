Ben Oosterbaan, senior de Hinsdale Central, reconsidère les options universitaires – Shaw Local

Ben Oosterbaan, senior de Hinsdale Central, pourrait devoir réajuster son calendrier d’expiration pour sa carrière de basket-ball.

Après s’être engagé à jouer au baseball pour le Michigan fin juin 2021, le parcours sportif d’Oosterbaan a commencé à prendre une tournure différente en raison d’un changement historique d’événements. Oosterbaan a déclaré que la pandémie de COVID-19 lui avait donné un temps libre inhabituel pour travailler sur son match de basket.

“J’ai eu de la chance car j’avais le code du gymnase de mon église et nous pouvions y aller à tout moment”, a déclaré Oosterbaan. “J’irais avec mon frère aîné l’année dernière à n’importe quelle heure, même à minuit pour tourner. Cela a vraiment amélioré mon jeu. Le basket est juste devenu plus facile (à faire). J’allais au gymnase avec mon père presque tous les jours ou je tirais 45 minutes au cerceau dans mon jardin.

Oosterbaan de 6 pieds 5 pouces a déclaré que le temps supplémentaire avait transformé son jeu global, l’aidant à devenir une menace intérieure-extérieure et un joueur polyvalent. Il marque en moyenne près de 25 points par match cette saison. Oosterbaan, en quelque sorte, suit les traces de la famille. Le grand-oncle de son père, Bennie Oosterbaan, était une superstar du football et du basketball au Michigan dans les années 1920.

Ben Oosterbaan de Hinsdale Central célèbre lors d’un match de 2022 contre Lyon. (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

“Je pense qu’en ce moment, les deux sont presque à égalité en termes d’où j’en suis dans les deux sports”, a déclaré Oosterbaan. “Ma projection au baseball pourrait être plus élevée et j’ai de meilleures chances d’être un athlète professionnel au baseball, mais je sens que je peux jouer avec les meilleurs joueurs de l’État au basketball. J’avais juste toujours oublié de jouer au basket à l’université pour une raison quelconque.

« Je pensais juste que je ne pouvais pas être aussi bon. Je n’avais pas réalisé que je jouais à ce niveau jusqu’à ces deux dernières années. J’ai aussi beaucoup grandi mais je pouvais toujours tirer la même chose. Cela a vraiment élevé mon jeu et ma confiance.

Tout au long de sa carrière de basket-ball, Oosterbaan a montré sa capacité à marquer et à tirer à un pourcentage élevé. Il a récolté en moyenne 17,1 points, six rebonds, deux passes décisives et deux interceptions par match et a tiré 54% depuis le terrain la saison dernière.

Oosterbaan a déclaré qu’il avait travaillé sur l’ajout de quelques nouvelles touches à son jeu au cours des dernières années.

“Mes entraîneurs m’ont vraiment beaucoup aidé”, a-t-il déclaré. “Jouer beaucoup m’a aidé à comprendre comment réussir mon tir contre des joueurs plus grands et plus gros que moi. J’ai aussi appris beaucoup de trucs. Mon tir à 3 points était bon l’année dernière, mais je n’avais pas la confiance nécessaire pour le tirer tout le temps. Cette année, je travaille davantage sur le tournage et sur une bonne rotation. Chaque fois que j’ai un morceau d’espace, j’essaie de le tirer ou de le pomper.

“L’année dernière, j’ai beaucoup travaillé mon jeu intérieur. Lorsque vous avez les trois niveaux de notation, cela rend les choses beaucoup plus faciles. Jouer (au basket) à l’université est définitivement dans mon esprit maintenant. J’aime tellement le sport. Je ne sais pas si cela peut arriver au collège. Mais je ne me vois pas lâcher prise. »

L’entraîneur de Hinsdale Central, Nick Latorre, a déclaré qu’Oosterbaan avait tout ce qu’il fallait en basket-ball.

“Son leadership a été excellent, mais il est un peu tout”, a déclaré Latorre. “Sur et hors du terrain, à l’entraînement, il travaille très dur chaque jour. C’était amusant de voir son évolution. Son tir de périmètre s’est amélioré. Il a définitivement un joli saut de fondu enchaîné dans la voie.

“Je pense qu’il pourrait jouer au prochain niveau, même à un très haut niveau. Il adore jouer au basket. Il ne manque pas ou ne prend pas un entraînement.

Lyon prend un bon départ

Avec quatre victoires en quatre matchs, Lyons est une autre équipe West Suburban Silver qui cherche à se qualifier pour le titre de conférence après la course épique de deux ans de Glenbard West. Les Lions, menés par Jackson Niego et Nik Polonowski, ont remporté trois de leurs quatre matchs par 20 points ou plus.

“Nous avons eu des contributions des 14 joueurs de l’équipe universitaire jusqu’à présent”, a déclaré l’entraîneur vétéran de Lyon, Tom Sloan. «Carter Reid a été un contributeur constant à l’intérieur et à l’extérieur et aux deux extrémités du terrain. Matthew DeSimone a fourni de la ténacité, de l’habileté et du rebond. L’athlétisme et la défense de Connor Carroll ont été très importants et Graham Smith est une présence physique dans la peinture.

Westmont construit lentement

L’inexpérience est un facteur à Westmont (2-3) qui subit de dures défaites en début de saison. Les Sentinelles ont une jeune équipe pour aller avec une faction de seniors qui contribuent de lourdes minutes. Le garde junior Joe Kone est en tête de l’équipe au chapitre des points, avec une moyenne de 14,5 points par match. Le garde junior Abe Johnson marque en moyenne 12 points et le senior Joey Dooley marque à un clip de 11,8.

“Nous avons eu des performances impressionnantes de Joey Dooley, Joe Kone, Abe Johnson et Hayes Templeton, mais nous n’avons pas encore cliqué en tant qu’unité”, a déclaré l’entraîneur de Westmont, Craig Etheridge. « Nous avons beaucoup de bons athlètes et de travailleurs acharnés. La prochaine étape consiste à déterminer comment les pièces s’emboîtent, afin que nous puissions maximiser le talent que nous avons. Les seniors Jeff Doll et Henry O’Connor ont été d’excellents ajouts à l’équipe cette année. Ils élèvent notre énergie, notre compétitivité et notre QI de basket-ball.