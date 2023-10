Ben Newman, manifestant du Derby, a été condamné à une peine avec sursis pour violation d’une injonction de la Haute Cour d’Epsom | Nouvelles des courses

Un militant des droits des animaux qui a couru sur la piste du Derby d’Epsom a été condamné à une peine de prison avec sursis pour avoir violé une injonction de la Haute Cour.

Ben Newman a été filmé en train de courir sur le parcours alors que la Classique de 12 stades commençait le 3 juin.

Le Jockey Club, propriétaire d’Epsom, avait déjà obtenu une injonction interdisant au groupe Animal Rising, dont Newman est un partisan, d’intervenir dans l’événement.

Mercredi, au cours d’une procédure pour outrage au tribunal à Londres, la Haute Cour a appris que Newman avait reconnu avoir violé l’ordonnance et avait été condamné à une peine de deux mois de prison, avec sursis de 18 mois.

Tim James-Matthews, au nom de Newman, a déclaré qu’il « réitère ses sincères excuses au tribunal, au demandeur et aux personnes touchées par sa conduite ».

Newman est arrêté par la police après être entré sur la piste d’Epsom avant le Betfred Derby





Le tribunal a appris que le « défenseur engagé des droits des animaux » était entré sur la piste près de la ligne d’arrivée peu après le départ de la course, à environ deux minutes des chevaux.

M. James-Matthews a déclaré que les chevaux auraient pu être arrêtés si nécessaire et que les actions de Newman étaient différentes de la manifestation des suffragettes de 1913 au cours de laquelle Emily Davison avait été mortellement blessée après avoir couru devant le cheval du roi.

« Ce n’est pas le cas, nous sommes très loin – littéralement – de ce scénario », a déclaré l’avocat.

Le juge Miles a déclaré qu’il reconnaissait que Newman était « motivé par des objectifs de conscience », mais n’a pas statué sur leur légitimité.

Newman est retiré de la piste peu avant que le peloton du Derby ne se dirige vers l’arrivée





Il a poursuivi : « La seule question qui se pose au tribunal lors de cette audience est la sanction appropriée à imposer au prévenu en raison de son outrage au tribunal reconnu.

« Il a délibérément bafoué l’ordre. Ses actions étaient planifiées à l’avance. Il n’agissait pas sous pression ou contrainte et ses actions étaient les siennes. »

Le juge Miles a appris que Newman avait déjà plaidé coupable de nuisance publique dans le cadre d’une procédure pénale connexe et qu’il avait passé plus de 30 jours en détention avant sa condamnation en juillet.

En prononçant la peine avec sursis, le juge a noté que Newman s’était excusé et avait « goûté à l’emprisonnement ».

Le groupe de défense des droits des animaux Animal Rising a obtenu un espace à l’extérieur de l’hippodrome d’Epsom pour se rassembler.





Suite à la condamnation, Nevin Truesdale, directeur général du Jockey Club, a déclaré : « La décision de Ben Newman de violer la sécurité et de courir sur la piste alors que le Derby était en cours était une cascade imprudente qui aurait pu compromettre la sûreté et la sécurité des humains et des chevaux. « .

Il a ajouté : « Nous avons toujours été très clairs sur le fait que si quelqu’un choisissait de violer l’injonction, nous n’hésiterions pas à prendre d’autres mesures.

« Notre intention a toujours été que cette action soit à la fois claire et proportionnée et nous acceptons la sanction imposée à M. Newman par le tribunal aujourd’hui.

« Plus largement, nous espérons sincèrement qu’en poursuivant cette affaire devant la Haute Cour, nous enverrons un message très clair à quiconque pourrait à l’avenir envisager de perturber les courses de cette manière, que nous ne tolérerons jamais un comportement illégal et imprudent de ce type. « .