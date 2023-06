Ben Mitchell d’EastEnders méconnaissable alors qu’il fête son anniversaire – et révèle son âge réel

L’ANCIEN acteur de Ben Mitchell, Harry Reid, semble méconnaissable de ses jours sur EastEnders alors qu’il célèbre un anniversaire marquant.

La star, qui est l’une des nombreuses personnes à jouer le fils capricieux de Phil Mitchell, a publié un article sur son anniversaire en ligne aujourd’hui.

Instagram

Harry Reid a l’air complètement différent de son temps sur EastEnders[/caption] Polycopié

Harry Reid comme Ben Mitchell et Steve McFadden comme Phil Mitchell[/caption]

La star du feuilleton a 31 ans et est presque méconnaissable depuis l’époque d’Albert Square.

Harry arborait des poils du visage robustes dans les clichés récents, échangeant ses cheveux plus courts et ses lunettes habituellement montrés dans le spectacle, pour un style plus long.

Il a incarné Ben Mitchell dans le feuilleton BBC One pendant quatre ans, reprenant le rôle de Ben en 2014 lorsque Phil a découvert que son fils avait été libéré de prison pendant un mois entier avant de s’en rendre compte.

En 2018, Harry a quitté le feuilleton et Max Bowden a endossé le rôle qui a fait de lui le sixième acteur à jouer le célèbre personnage.

Annonçant la nouvelle sur Instagram de son départ, l’acteur avait alors déclaré : « Bonjour tout le monde, juste un petit message. Je voulais dire quelques mots car mon dernier épisode d’EastEnders passe à l’antenne dans 10 minutes.

«Je voulais juste dire merci vraiment, merci à tous ceux qui m’ont soutenu pendant mon séjour sur EastEnders.

« Aux groupes de fans et à tous les collages qu’ils ont faits et aux vidéos. Vous connaissez tout le monde ici sur Instagram et Twitter – sur tous les réseaux sociaux qui ont vraiment documenté mon passage là-bas et je l’apprécie vraiment.

Après avoir quitté le spectacle, la star a joué Leonard Vole dans la mise en scène de Witness for the Prosecution.

En 2019, Harry est ensuite apparu dans le Celebrity Coach Trip d’E4.

Bien qu’il ait quitté la série il y a plusieurs années, les fans louent toujours sa représentation de Ben, d’autant plus qu’il a joué aux côtés de Jonny Labey qui a incarné le premier amour de Ben, Paul Coker.

Après avoir partagé ses souvenirs de travail aux côtés de Jonny, les fans se sont tournés vers les réseaux sociaux pour partager leurs réflexions.

L’un d’eux déclarant: « J’aurais aimé que vous soyez tous les deux encore à EastEnders, ce n’est tout simplement plus la même chose maintenant ».

Un deuxième a dit : « Je ne pleure pas, tu pleures ! Ben et Paul me manquent, j’ai mal au cœur en regardant ça.

Instagram