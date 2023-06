Ben Mallett: un assistant conservateur récompensé par OBE parmi le personnel filmé dans de nouvelles images de Partygate

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Un assistant conservateur ayant reçu un OBE de Boris Johnson fait partie du personnel filmé lors d’une fête de Noël organisée pendant les restrictions de Covid.

Ben Mallett a reçu cet honneur sur la liste de démission de l’ancien Premier ministre au début du mois et apparaît également dans le clip de Partygate qui aurait été filmé le 14 décembre 2020.

Au moins 24 personnes auraient assisté à la fête, qui a eu lieu au siège du Parti conservateur à Londres lorsque la socialisation à l’intérieur a été interdite en vertu des restrictions de niveau 2.

La fête a eu lieu au siège de la campagne conservatrice à Londres (Polycopié)

Le CCHQ a déclaré que des « mesures disciplinaires formelles » avaient été prises contre quatre membres du personnel, qui avaient été détachés à la campagne infructueuse du maire de Londres de Shaun Bailey, au cours de l’événement « non autorisé ».

M. Bailey a reçu une pairie de M. Johnson dans la même liste d’honneur que M. Mallett. Le candidat raté, qui n’apparaît pas dans le clip, s’est auparavant excusé pour l’événement.

Scotland Yard avait précédemment lancé une enquête après la Daily Mirror a publié une photo du rassemblement, mais a conclu que la photo en elle-même n’était pas une preuve suffisante pour conclure qu’une infraction avait été commise.

La force a été contactée pour commenter le dernier rapport, après que le journal a publié les images samedi soir.

C’était la mise à jour de Matt Hancock sur les cas de Covid le jour de la fête :

Dimanche, Michael Gove a critiqué le parti mais a déclaré que M. Bailey et M. Mallett devraient toujours conserver les honneurs qui leur ont été décernés.

« Sur le plan personnel, je voudrais m’excuser auprès des gens pour ce comportement. C’est inacceptable et indéfendable », a-t-il déclaré dimanche à la BBC avec l’émission de Laura Kuenssberg.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Bailey et M. Mallett devraient respectivement bloquer leur pairie et leur OBE, il a répondu: « Non, je ne pense pas que et je dois expliquer le contexte de cela, donc j’espère que vous et les téléspectateurs me permettront de le faire. .

L’ancien candidat conservateur à la mairie de Londres, Shaun Bailey, a été nommé seigneur par Boris Johnson (Archives PA)

« La décision de conférer des honneurs à des personnes a été prise par Boris Johnson en tant que Premier ministre sortant », a-t-il poursuivi. « Les Premiers ministres sortants ont ce droit. Qu’ils le fassent ou non est une question de débat public légitime, mais ils le font pour le moment.

C’est la dernière d’une série de questions à avoir été soulevées sur la liste de M. Johnson, qui comprenait des gongs pour un certain nombre d’alliés et une pairie pour Charlotte Owen, son ancienne assistante.

Les travaillistes avaient auparavant qualifié la liste de « carrousel des copains de Boris Johnson ».

Boris Johnson a été critiqué pour sa démission au palmarès (PA)

La chef adjointe du Parti travailliste, Angela Rayner, a déclaré que les nouvelles images montrent que les conservateurs « se sont ouvertement moqués des règles suivies par le peuple britannique », tandis que la chef adjointe des libéraux démocrates, Daisy Cooper, a déclaré que cela devrait rendre les ministres « mal au ventre ».

« Les fêtards lors de ce verrouillage de l’alcool conservateur se sont ouvertement moqués des règles suivies par le peuple britannique », a déclaré Mme Rayner. « Les conservateurs pensent que c’est une règle pour eux et une règle pour tous les autres »,

« Au lieu de les forcer à faire face aux conséquences, Rishi Sunak a cédé aux exigences de Boris Johnson et a choisi de les récompenser par des honneurs. C’est une insulte écoeurante.

Un porte-parole du CCHQ a déclaré: «Le personnel senior du CCHQ a pris connaissance d’un rassemblement social non autorisé dans le sous-sol de la rue Matthew Parker organisé par la campagne Bailey dans la soirée du 14 décembre 2020.

« Des mesures disciplinaires formelles ont été prises contre les quatre membres du personnel du CCHQ qui ont été détachés pour la campagne Bailey. »