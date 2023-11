Ben Magill du Dallas College sur le Texoma Semiconductor Tech Hub »Dallas Innovates

Ben Magill

Vice-chancelier associé, Opportunités économiques

Collège de Dallas

.…sur la proposition gagnante dirigée par SMU qui a permis de créer le Texoma Semiconductor Tech Hub dans la région, via LinkedIn.

Fin octobre, Dallas a remporté son deuxième prix fédéral de pôle d’innovation en deux mois lorsque le Texoma Semiconductor Tech Hub a atterri dans la ville dans le cadre des 31 pôles technologiques nationaux désignés par l’administration Biden-Harris.

SMU a décroché le rôle d’agence principale du hub de Dallas, gagnant les applaudissements de Magill.

“Félicitations à l’équipe de la Southern Methodist University pour votre leadership dans le regroupement du consortium Texoma Semiconductor et l’obtention de la désignation Tech Hub et de la subvention de développement de stratégie”, a écrit Magill sur LinkedIn. “C’est une opportunité de transformation pour la région du Grand Texoma.

Les semi-conducteurs étant désignés comme une priorité nationale essentielle, le Texoma Tech Hub occupe une position unique comme l’un des quatre pôles technologiques fédéraux sur les 31 récemment annoncés à cibler spécifiquement l’avancement de la fabrication et de l’innovation des semi-conducteurs.

Au niveau local, l’initiative de développement économique financée par le gouvernement fédéral vise à renforcer, à développer et à stimuler l’innovation dans la chaîne d’approvisionnement existante en semi-conducteurs dans 29 comtés du nord du Texas et de l’Oklahoma grâce à une collaboration régionale et au développement de la main-d’œuvre.

La phase 2 du processus d’approvisionnement fédéral consiste à définir la « structure de consortium » pour chaque pôle technologique et à conduire le Texoma Semiconductor Tech Hub vers une pleine exploitation. La date limite pour les candidatures à la phase 2 est le 29 février 2024. Comme vous pouvez le voir dans le dernier mot de Magill ci-dessus, il n’y a pas de meilleur moment que le présent pour toutes les parties impliquées pour maintenir l’élan.

Vous pouvez tout savoir sur le pôle technologique – et son objectif de faire de la région de Texahoma « un leader mondial des semi-conducteurs d’ici 10 ans » – dans notre article ici.

