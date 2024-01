Ben Johnson aux commandants de Washington est une « conclusion assez courue d’avance »

Il semble Ben Johnson sera en route vers les Commanders de Washington, à la fin de cette saison épique des Lions de Détroit.

Johnson a été parlé de la semaine dernière alors que préféré pour décrocher le poste de commandant, mais Jeff Darlington d’ESPN a eu des reportages plus solides sur la question vendredi après-midi.

“C’est une fatalité à Washington, même si nous devrons attendre pour voir avec certitude, que Ben Johnson finira par être l’entraîneur des Commanders après la fin de la saison des Lions”, a déclaré Darlington sur le SportsCenter d’ESPN. .

[ Lions fans: Celebrate this memorable 2023 season with a new book from the Free Press! ]

Washington et Seattle sont les deux seules franchises restantes avec des postes d’entraîneur-chef vacants.

Les parieurs semblent être d’accord sur Johnson à Washington. Il n’était que légèrement favori pour décrocher le poste jeudi (+175 ou 36,4% de probabilité implicite). sur bookies.com), mais ces cotes sont tombées à -1 000 (1 contre 10) vendredi après-midi sur SportsBetting.ag. Cela signifie que vous devrez parier 10 $ pour gagner 1 $ sur le fait que Johnson aille aux commandants.

Johnson a eu cinq entretiens virtuels la semaine dernière pour des postes d’entraîneur-chef, mais ne peut rencontrer une deuxième fois une équipe qu’après le match de championnat NFC de dimanche. Washington devrait se rendre à Détroit pour rencontrer Johnson la semaine prochaine.

L’offensive des Lions cette saison a terminé dans le top cinq de la NFL pour le total des verges, des verges au sol et des verges par la passe par match, et s’est classée cinquième en DVOA offensif (Valeur ajustée en fonction de la défense supérieure à la moyenne). Ils ont marqué au moins 30 points dans 10 des 19 matchs.

JEFF SEIDEL :Tu ne paniqueras pas si les Lions perdent l’OC Ben Johnson ou le DC Aaron Glenn

Qui est Ben Johnson?

Johnson a 37 ans et est né à Charleston, en Caroline du Sud. Il est allé au lycée à Asheville, en Caroline du Nord.

Il a fait partie de l’équipe de football de Caroline du Nord en tant que quart-arrière de réserve sans rendez-vouset a obtenu en 2008 un diplôme en mathématiques et en informatique.

Il a commencé sa carrière d’entraîneur au Boston College en 2009 en tant qu’assistant diplômé et a été entraîneur des bouts serrés en 2011.

Johnson a rejoint l’entraîneur-chef Joe Philbin avec les Dolphins de Miami en 2012 en tant qu’assistant offensif, deux ans après que Dan Campbell a rejoint les Dolphins. (Johnson et Campbell étaient ensemble à Miami pendant quatre saisons, avant que Campbell ne se rende à la Nouvelle-Orléans.)

Johnson a gravi les échelons jusqu’à devenir entraîneur des receveurs larges en 2018 avec les Dolphins, avant d’être embauché par l’entraîneur-chef Matt Patricia en 2019 pour devenir entraîneur du contrôle qualité offensif des Lions.

Johnson était l’entraîneur des bouts serrés en 2020-2021, restant lorsque Campbell a été embauché en 2021 comme entraîneur-chef. Il a ajouté le coordinateur du jeu de passes à son titre au cours de la saison 2021, lorsque Campbell a dépouillé Anthony Lynn de ses fonctions d’appel. Les Lions ont remporté trois de leurs six derniers matchs après avoir commencé la saison 0-10-1, déclenchant la montée en puissance de Johnson.

Johnson a été promu coordinateur offensif pour la saison 2022, et sa vocation de jeu a aidé le quart-arrière Jared Goff et l’offensive à devenir l’une des unités les plus puissantes et les plus cohérentes de la NFL pendant deux saisons consécutives.

Johnson était considéré comme l’un des meilleurs candidats entraîneurs après la saison 2022, mais après avoir interviewé plusieurs équipes, il a choisi de retourner chez les Lions.

“Il a été aussi déterminant que n’importe quel entraîneur que j’ai jamais eu”, a déclaré Goff en janvier dernier. “Notre communication est aussi bonne que jamais et il fait un excellent travail non seulement avec moi mais avec tout le monde, en préparant tout le monde à jouer.”

EN SAVOIR PLUS:L’excellence d’Amon-Ra St. Brown – et son manque de reconnaissance – un microcosme du succès des Lions 2023

Johnson sera sur la touche dimanche soir lorsque les Lions disputeront le match de championnat NFC contre les 49ers de San Francisco à la recherche de leur première apparition au Super Bowl de l’histoire de l’équipe.

Il ne peut pas accepter le poste avant que les Lions n’aient terminé leur saison, ce qui pourrait être au plus tard le 12 février, un jour après le Super Bowl 58 à Las Vegas.

Dan Quinn, le coordinateur défensif des Cowboys de Dallas et ancien entraîneur-chef des Falcons d’Atlanta, reste en lice pour le poste de commandant, avec un entretien en personne la semaine prochaine. NFL.com a signalé Vendredi. Quinn est le favori pour devenir le prochain entraîneur de Seattle selon Paris sportifs.ag.

Les commandants, maintenant sous un nouveau propriétaire, a obtenu une fiche de 4-13 cette saison et détient le deuxième choix au classement général du repêchage d’avril. Ils l’entraîneur Ron Rivera a été licencié le 8 janvier, un jour après la fin de la saison.

Vous voulez plus de couverture comme celle-ci ? Abonnez-vous pour obtenir un accès illimité au Detroit Free Press.

Fans des Lions ! Célébrez cette saison mémorable avec notre nouveau livre commémoratif : « Du courage à la gloire : l’histoire épique de la renaissance 2023 des Lions de Détroit. » Commandez maintenant pour économiser 25 % sur le prix de vente en visitant Lions.PictorialBook.com pour obtenir votre exemplaire maintenant !