Ben & Jerry’s va cesser de vendre des glaces dans les territoires occupés par Israël

Ben & Jerry’s, le fournisseur de crème glacée célèbre pour sa prise de position sur les problèmes sociaux brûlants, a annoncé lundi qu’il mettait fin à ses ventes dans les territoires occupés par Israël, se plongeant dans l’un des débats les plus controversés de la scène internationale.

« Nous pensons qu’il est incompatible avec nos valeurs que la crème glacée Ben & Jerry’s soit vendue dans le territoire palestinien occupé », a-t-il déclaré dans une déclaration.

Avec cela, une entreprise résolument politique qui au fil des ans a adopté les mouvements de réforme de Black Lives Matter et de la justice pénale a également semblé offrir son soutien au mouvement Boycott, Désinvestissement et Sanctions, qui cherche à exercer une pression économique et politique sur Israël au nom de la Palestiniens.

Mais la société a souligné qu’elle ne boycottait pas le pays dans son ensemble – « nous resterons en Israël », a-t-elle déclaré – se retirant simplement des marchés de Cisjordanie.