Ben & Jerry’s va arrêter les ventes de glaces en Cisjordanie, à Jérusalem-Est

Ben & Jerry’s a annoncé son intention de mettre fin aux ventes de leurs glaces en Cisjordanie occupée par Israël et a contesté Jérusalem-Est, après deux mois de silence de la société sur les réseaux sociaux face à la réaction du public.

Ben & Jerry’s possède une usine à Be’er Tuviya, en Israël, et fait affaire avec Israël depuis 1987. La marque, qui a été fondée dans le Vermont en 1978 mais qui appartient actuellement au conglomérat de biens de consommation Unilever, se présente généralement comme défendant des valeurs progressistes. et faire connaître le soutien aux mouvements de justice sociale.

« Nous pensons qu’il est incompatible avec nos valeurs que la crème glacée Ben & Jerry’s soit vendue dans le territoire palestinien occupé », a déclaré la société dans un communiqué publié lundi sur son site Internet. « Nous entendons et reconnaissons également les préoccupations partagées avec nous par nos fans et partenaires de confiance. »

► Journée Dole Whip 2021 :Célébrez le Dole Whip Day avec cette recette Disney pour une gâterie à l’ananas congelée maison

► Réductions enseignants 2021 :Le rabais pour les enseignants de Target est là, ainsi que des économies pour les éducateurs de Dollar General, Staples

Bien qu’il y ait un débat en cours sur la nature du conflit en Israël, Human Rights Watch, une organisation humanitaire internationale qui étudie et défend les droits de l’homme, a déclaré dans un récent rapport que les actions d’Israël équivalaient à commettre des crimes contre l’humanité d’apartheid et de persécution. contre les Palestiniens.

Alors que de nombreuses entreprises marchent légèrement en politique par peur de s’aliéner les clients, le fabricant de crème glacée a adopté l’approche opposée, épousant souvent des causes progressistes.

L’annonce – publiée sur les comptes Twitter et Instagram et le site Web de Ben & Jerry’s – était l’une des réprimandes les plus fortes et les plus médiatisées par une entreprise bien connue de la politique d’Israël consistant à installer ses citoyens sur des terres gagnées par la guerre. Les colonies sont largement considérées par la communauté internationale comme illégales et comme des obstacles à la paix.

Compte tenu de la montée de la violence et des tensions mondiales ces derniers mois, Ben & Jerry’s a fait l’objet de contrecoups et de boycotts pour son implication dans la région. L’indignation du public contre la marque a reçu une large couverture médiatique.

Selon la déclaration de la marque, Ben & Jerry’s ne renouvellera pas son accord de licence avec un partenaire de longue date qui fabriquait et distribuait des glaces en Israël. La licence expire à la fin de l’année prochaine.

Cependant, alors que la société suspend ses ventes dans le territoire palestinien occupé, Ben & Jerry’s a déclaré qu’elle « resterait en Israël grâce à un arrangement différent » et « partagerait une mise à jour à ce sujet dès que nous serons prêts ».

► Nuggets de poulet Popeyes à venir :Popeyes ajoutera des nuggets de poulet au menu en fonction de sa recette de sandwich au poulet

Contribution : Associated Press ; Kelly Tyko, USA AUJOURD’HUI

Contactez Ella Ruehsen au (207) 509-1429 ou IRuehsen@gannett.com.