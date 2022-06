Ben & Jerry’s pousse les clients à faire pression pour des lois plus strictes

Le géant de la crème glacée Ben & Jerry’s galvanise ses millions de clients dans une nouvelle campagne de lobbying pour des mesures de sécurité plus strictes après les fusillades de masse du mois dernier à Uvalde, Texas, et Buffalo, New York.

Christopher Miller, responsable de l’activisme mondial de la société de crème glacée, a déclaré à CNBC dans une interview que la société avait appelé ses 8 millions de fans sur Facebook et ses 515 000 abonnés sur Twitter à faire pression sur les législateurs pour renforcer les lois sur la sécurité des armes à feu.

L’activisme de Ben & Jerry sur les armes à feu survient alors que les chefs d’entreprise pressent le Congrès de modifier les lois sur les armes à feu à la suite de plusieurs fusillades de masse, dont une qui a coûté la vie à 19 enfants et à deux enseignants dans une école d’Uvalde, au Texas. Le milliardaire Elon Musk a déclaré à CNBC qu’il souhaitait une vérification « serrée » des antécédents d’armes à feu. Dans une lettre ouverte publiée dans le Dallas Morning News, d’autres chefs d’entreprise basés au Texas a appelé pour plus de vérifications des antécédents, des lois sur le drapeau rouge et pour augmenter l’âge minimum pour acheter une arme à 21 ans.

Ben & Jerry’s a été fondée par Ben Cohen et Jerry Greenfield à la fin des années 1970 et a son siège social dans le Vermont avec des magasins dans le monde entier. Depuis lors, Cohen et Greenfield ont été de fervents défenseurs politiques d’un large éventail de politiques, notamment les lois sur les armes à feu, le droit de vote et les soins de santé. Unilever est leur société mère. Le financier Nelson Peltz, un partisan républicain, a récemment rejoint son conseil d’administration.

Lorsque « la législation arrivera, nous encouragerons certainement nos fans à contacter leurs décideurs pour soutenir [gun safety] législation », a déclaré Miller à CNBC pour expliquer les plans de l’entreprise pour soutenir les propositions d’armes à feu en cours de discussion au Congrès.

La Chambre des représentants doit voter cette semaine sur un projet de loi sur la sécurité des armes à feu qui relève l’âge d’achat des fusils semi-automatiques de 18 à 21 ans, limite la taille des chargeurs de munitions pour armes à feu et fournit des normes pour un stockage sûr des armes à feu. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., n’a pas encore voté sur la législation sur la sécurité des armes à feu.

Miller a également déclaré que le fabricant de crème glacée prévoyait de couper les liens avec les vendeurs qui ont travaillé avec l’industrie des armes à feu.

« Nous veillerons à ce qu’à l’avenir nous ne travaillions pas avec des facilitateurs de l’industrie », a déclaré Miller après avoir été interrogé sur l’un de ses cabinets d’avocats externes, Shook, Hardy & Bacon, qui possède une importante pratique du tabac, de l’alcool et des armes à feu. « Je pense que nous serons certainement plus attentifs au type de fournisseurs de services avec lesquels nous travaillerons à l’avenir. »

Les représentants de Shook, Hardy & Bacon n’ont pas renvoyé de demandes de commentaires. Après avoir contacté le cabinet d’avocats au sujet de son travail pour Ben & Jerry’s, des sections de son site Web montrant travaux antérieurs pour l’entreprise du Vermont et les détails de sa plus grande pratique du tabac, de l’alcool et des armes à feu semblait avoir été supprimée.

Ben & Jerry’s a publiquement critiqué les législateurs pour leur inaction après la fusillade mortelle à Uvalde et Buffalo.

« Ce type de violence armée en Amérique doit être arrêté. Mais nos dirigeants sont plus sensibles au lobby des armes à feu qu’aux familles en deuil d’innombrables victimes. Leur inaction pour lutter contre la violence armée est en soi une action et un acte de violence », a indiqué le communiqué de la société après la fusillade d’Uvalde. La fusillade à Buffalo la gauche 10 morts et trois blessés.

Ben & Jerry’s a appelé les clients à contacter leur « membre du Congrès et à exiger des mesures pour mettre fin à la violence armée », et les a encouragés à demander aux législateurs de soutenir une interdiction des armes militaires de type assaut et des chargeurs de grande capacité, selon le communiqué. La société prévoit de maintenir la pression du lobbying en ligne alors que les projets de loi et les solutions sont débattus au Congrès, a déclaré Miller.

« Nous avons une plate-forme d’action numérique qui permet aux gens de passer des appels à Capitol Hill. Cela leur permet d’envoyer des e-mails à leurs gouverneurs, à leurs législateurs d’État et aux membres du Congrès. Cela permet aux gens de tweeter et de publier des messages sur les réseaux sociaux à leurs élus. « , a déclaré Miller.

Ce n’est pas la première fois que Ben & Jerry’s devient politique dans sa lutte pour des lois plus strictes sur les armes à feu.

Miller a déclaré à CNBC que la société soutenait les lois sur les armes à feu adoptées par les législateurs de l’État du Vermont en 2018. À l’époque, le gouverneur républicain Phil Scott a promulgué des mesures législatives qui resserrent les lois sur les armes à feu du Vermont, y compris les acheteurs devant passer les vérifications d’antécédents requises.

L’activisme politique de l’entreprise s’est accompagné de certains coûts.

Après que Ben & Jerry’s ait décidé d’arrêter de vendre des glaces dans les territoires palestiniens occupés par Israël, le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis et son administration déplacé de cesser de contracter avec la société mère Unilever et ses filiales.