Ben & Jerry’s poursuit Unilever pour bloquer la vente d’une entreprise israélienne

Le fabricant de crème glacée basé au Vermont a déposé une plainte mardi devant le tribunal de district américain de New York, où il a demandé une injonction contre Unilever ( UL ) “pour protéger la marque et l’intégrité sociale que Ben & Jerry’s a mis des décennies à construire.”

Ben & Jerry’s fait des affaires en Israël depuis 1987, mais ces dernières années, il a subi des pressions pour vendre dans les colonies de Cisjordanie, considérées comme illégales au regard du droit international. En juillet 2021, il a annoncé qu’il cesserait complètement de vendre en Cisjordanie.

Cela a déclenché un différend avec son distributeur de longue date en Israël, American Quality Products (AQP), qui a poursuivi Ben & Jerry’s et Unilever en mars, arguant qu’ils “mettaient illégalement fin à sa relation commerciale de 34 ans afin de boycotter Israël”.

Unilever, l’un des plus grands vendeurs mondiaux de biens de consommation, dont le savon Dove et la crème glacée Magnum, a tenté de tirer un trait sur la controverse en annonçant la semaine dernière qu’il avait vendu l’entreprise israélienne de Ben & Jerry pour un montant non divulgué à AQP.