Ben Jardine de CBB a critiqué le « joli garçon » Jack Fincham pour avoir refusé de le combattre lors d’un match de boxe.

Marié à First Sight, Ben, 36 ans, et Jack, le gagnant de Love Island, sont tous deux devenus des boxeurs professionnels depuis qu’ils ont joué dans les émissions de télé-réalité à succès.

Rex

Ben veut dire affaires et a défié Jack à un combat[/caption]

Ben lui a lancé le défi de le combattre pendant 10 rounds de boxe dans la catégorie des poids super moyens (75 kg), mais a déclaré que Jack, 29 ans, «avait peur de courir».

Dans une interview exclusive avec The Sun, Ben a déclaré: «J’en ai tellement marre des stars de la réalité qui disent que ce sont des boxeurs, ce ne sont pas de vrais boxeurs, mais des boxeurs en plastique, ce n’est pas parce que vous avez une licence que vous pouvez boxer. .

All Show, non, allez-y. Jack doit s’entraîner pour me battre.

Ben a déclaré que l’équipe de Jack n’avait pas répondu à la demande de se battre.

Jack Fincham / INSTAGRAM

Jack est devenu un boxeur professionnel[/caption]

Instagram

Il a stupéfié les fans avec sa transformation corporelle[/caption]

Caractéristiques de Rex

Jack est devenu célèbre en tant que vainqueur de Love Island avec sa petite amie de l’époque, Dani Dyer[/caption]

Il a déclaré: «Mes représentants ont envoyé des courriels demandant le combat aux représentants de Fincham mais personne ne répond.

Je veux que tous les boxeurs en plastique viennent montrer de quoi ils sont faits.

J’ai une licence de boxe et, apparemment, Funky Fincham aussi. Allons-y. Je vais flotter comme un papillon et il tombera comme une pierre, lol.

Parlant de Jack, qui est l’ancien amant de Dani Dyer, Ben a déclaré: «Cela me rassure de voir de jolis garçons de Love Island parler de boxe comme s’ils avaient fait les kilomètres difficiles et s’entraînaient comme moi. La boxe est un jeu difficile et pas pour ces garçons avec de faux ongles bronzés et bien entretenus.

Ben a taquiné: «Allez Jack, montez dans la veste de campagne avec vos sandales Gucci et les devant en Y Prada. J’attendrai sur le ring avec mon vieux short rouillé.

PA: Association de la presse

Ben estime que Jack n’est pas à la hauteur de lui[/caption]

Pennsylvanie

Ben est devenu célèbre sur Mariés au premier regard[/caption]

C5

Il a joué dans CBB aux côtés du footballeur de Premiership Jermaine Pennant[/caption]





