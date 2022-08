Ben Hollingsworth sur l’avenir de Brady – Hollywood Life

Crédit d’image : Netflix

Brady a continué à être mis à l’épreuve dans Rivière Vierge saison 4. Il a failli perdre la vie après avoir été poignardé par des détenus en prison. Brady a survécu et a finalement été libéré. Alors que Brady essayait de reprendre sa vie en main, sa relation avec Brie s’est approfondie. À la fin de la saison, Brady a finalement été innocenté dans l’affaire de la fusillade de Jack.

Benjamin Hollingworth parlé EXCLUSIVEMENT avec HollywoodLa Vie et a révélé que l’innocence de Brady était exactement ce dont il avait besoin pour remettre sa vie sur les rails. “Je pense que c’est un appel suffisamment proche pour qu’il doive apprendre à rester à l’écart de ce genre de choses et continuer à arranger les choses avec Jack”, a déclaré Benjamin. “Après tout, il sort avec sa sœur et peut-être réintégrera-t-il la ville maintenant qu’il ne fait pas partie de cette fusillade.”

Cependant, Brady n’est peut-être pas complètement tiré d’affaire. Bien que Brady ne soit pas en “danger immédiat”, Benjamin a souligné que “nous ne savons pas encore ce qui se passe avec le personnage de Melissa, la nouvelle patronne de la ville”.

Brady et Brie sont restés au bon endroit pendant la majeure partie de la saison 4. Benjamin a admis qu’il avait l’impression que Brady avait trouvé la femme avec qui il était censé être. “Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un d’autre pour lui”, a déclaré Benjamin HollywoodLa Vie. “C’est la femme parfaite pour lui parce qu’elle le garde honnête et le défie. Il est excité par elle. Souvent, les gens pensent que votre âme sœur est quelqu’un qui est exactement vous. Je ne pense pas que ce soit la vérité. Je pense qu’il y a en fait quelqu’un qui vous complète et d’une manière où vous pouvez vous sentir inefficace, ils sont compétents. Ma femme et moi sommes comme ça. Elle me garde sur la bonne voie. Elle complète vraiment mes faiblesses, et je pense que je le fais aussi pour elle. Je pense que ça fait un couple très fort. Ce qui manque à Brady, Brie l’a.

Il y a eu un moment où ils ont parlé du retour éventuel de Brie en ville. Il semblait que Brady ne pensait pas que cette relation durerait éternellement. Benjamin a pesé sur ce qui se passait dans la tête de Brady à ce moment-là.

“Je pense que c’est un mécanisme de protection parce qu’il ne s’est jamais senti comme ça envers qui que ce soit auparavant”, a déclaré Benjamin. « Il a dit ça, et c’est vrai. Je pense qu’il a un peu peur de ça et de ce qu’un cœur brisé peut ressentir pour lui. Je pense qu’il essaie de se protéger en se rappelant qu’il bat vraiment au-dessus de son poids. Brie est une prise assez importante pour lui, et je pense qu’il le reconnaît et qu’il essaie de se protéger de la douleur potentielle que cela ne fonctionne pas. Je pense qu’il a l’impression que c’est peut-être trop beau pour être vrai.

A la fin de la saison 4, Brie a décidé de porter plainte contre l’ex-petit ami qui l’a violée. Brady s’est vraiment mobilisée et a essayé de la soutenir alors qu’elle entamait ce processus.

“Vous le voyez aller voir Mel et dire:” Comment puis-je faire cela? Et Mel est comme, ‘Ne menacez pas le gars.’ C’est juste sa réaction instinctive. Je pense que c’est une réaction que j’aurais personnellement si quelque chose de similaire se produisait, mais je pense que ce moment a été un signe de maturité pour lui”, a déclaré l’acteur. « Il ne se contente pas d’aller faire quelque chose parce que c’est comme ça qu’il se retrouverait en prison. Cela montre donc une croissance personnelle, cela montre un soutien, cela montre de l’amour et de la compréhension, cela montre une maturité mentale. Je pense que cela aide également les personnes qui pourraient être dans le monde qui traversent quelque chose comme ça, cela aide leur autre significatif à naviguer dans ce processus de guérison et de traitement du chagrin d’une sorte d’incident traumatisant et tout ce processus d’aller à la presse criminelle des charges. Nous avons en quelque sorte vu cela se jouer récemment et à quel point cela peut devenir moche avec ambre [Heard] et Johnny [Depp]. J’ai travaillé avec Amber Heard il y a plus de dix ans et voir tout cela se passer comme ça est assez triste.

Netflix a déjà renouvelé la série à succès pour la saison 5, et le casting tourne actuellement la saison à venir. Benjamin ne pouvait pas dire grand-chose, mais il pouvait taquiner : « Ça va chauffer. Je peux dire ça. Ça va chauffer, et pas comme tu le penses. Ça va redevenir dangereux pour lui. Ça va aussi se compliquer avec Brie, et c’est tout ce que je peux dire à ce sujet.

Benjamin a admis que ce “serait bien” si Brady et Jack s’asseyaient et parlaient enfin de choses. «Après tout, ils remontent si loin et ils ont un tel lien qui a traversé la guerre ensemble. Je pense que lorsque vous avez cette relation, il y a une opportunité de dépasser les choses et maintenant que c’était un malentendu et que ce n’est pas Brady qui lui a tiré dessus, je pense qu’il y a cette opportunité. Même si Brady a fait quelques erreurs – et il a fait des erreurs et encore des erreurs – je pense qu’il mérite une seconde chance. Personne n’est parfait et je pense que c’est vrai pour tout le monde », a déclaré Benjamin. Les 4 saisons de Rivière Vierge sont disponibles sur Netflix.