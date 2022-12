Ben Hintzsche, Hinckley-Big Rock passent devant Gênes-Kingston – Shaw Local

HINCKLEY – L’entraîneur de basketball de Genoa-Kingston, Griffin McNeal, a déclaré qu’il pensait que la défense de zone de son équipe serait efficace pour ralentir Hinckley-Big Rock jeudi.

Même si les Cogs n’ont retourné le ballon qu’une seule fois après le premier quart-temps, ils ont tiré 34% du sol et ont raté leurs 25 tentatives à 3 points, donnant aux Royals de nombreuses occasions de courir devant la zone dans un 65-42. Victoire des Royals.

“Cela fonctionne plutôt bien, mais vous devez faire des seaux pour y entrer”, a déclaré McNeal. “Et nous leur avons juste donné trop d’occasions de sortir et de courir.”

Ben Hintzsche a marqué un sommet de 21 pour les Royals (7-2) et a ajouté 10 rebonds dans la victoire. Il a déclaré que maintenir les Cogs (4-4) à un tir par possession était une priorité absolue. Genoa-Kingston a terminé avec 14 planches offensives, mais Hinckley-BIg Rock a terminé le match avec un avantage total de 43-36 en rebonds.

“Nous avons fait du bon travail en les limitant avec des rebonds défensifs, en les gardant à un coup par possession”, a déclaré Hintzsche. « Ensuite, nous sommes juste sortis et avons poussé. C’était bon.”

Josh Bunting a couru et a marqué le premier seau du premier sommet pour les Cogs, mais Tyler Smith a répondu avec un 3 à l’autre bout, et les Royals n’ont plus jamais traîné. L’avance n’a jamais glissé en dessous de 10 en seconde période, et H-BR a utilisé une course de 16-4 entre les troisième et quatrième quarts pour glacer le match.

Hintzsche avait la moitié des points sur cette course. L’entraîneur du GK, Seth Sanderson, a déclaré que le garde senior avait commencé la saison avec de grandes attentes et qu’il était sur lui-même. Il était content de voir la performance qu’il a eue jeudi.

“Il a finalement établi un petit contact, a finalement eu ce petit sourire où il est comme OK, il peut respirer, c’était un peu plus facile et tout ça”, a déclaré Sanderson. “Cela lui a enlevé beaucoup de poids d’avoir un match comme celui-ci.”

Hintzsche a dit qu’il avait l’impression d’avoir réussi les deux derniers matchs.

“Je me suis juste senti plus à l’aise, plus fluide, je réussis quelques coups”, a déclaré Hintzsche.

Martin Ledbetter a récolté 14 points et 13 rebonds pour les Royals, tandis que Landon Roop a récolté 17 points et sept rebonds alors qu’il était chargé de garder Bunting, le meilleur buteur des Cogs.

Bunting a mis en place 16 et huit rebonds, mais a tiré 6 sur 19 depuis le sol. Hayden Hodgson a marqué 11 pour les Cogs.

“Je pense que notre principal objectif ce soir était de pousser le ballon et d’en prendre soin”, a déclaré Hintzsche. “Défensivement, [Bunting], on savait que c’était un bon joueur. Nous voulions juste le faire taire, l’aider là où nous le pouvions.

McNeal a déclaré que Hodgson et Traven Atterberry luttaient tous les deux contre la maladie et avaient manqué l’école cette semaine. Atterberry, un partant régulier, a obtenu un point et trois rebonds, n’entrant qu’au deuxième quart.

McNeal a déclaré que les Cogs forçaient simplement des tirs moins qu’idéaux plutôt que de travailler pour de meilleurs, et cela a conduit à une mauvaise nuit de tournage.

“Je pense que nous nous installions un peu et que nous ne prenions pas de très bons coups”, a déclaré McNeal. “Je pensais que nous avions beaucoup d’occasions de l’amener au rack et d’obtenir de meilleurs regards de la ligne des 3 points au lieu de simplement nous installer. Je pense que c’est juste le résultat d’une mauvaise sélection de coups… et de ne pas avoir de rythme 3s.