Ben Higgins n’a que de bons voeux pour ex Lauren Bushnell alors qu’elle aborde le prochain chapitre de sa vie: la maternité.

L’ancien Bachelier a félicité Lauren et son mari Chris Lane après que le couple a annoncé qu’ils attendaient leur premier enfant ensemble. Ben a commenté le post Instagram de Lauren, « Félicitations! Quelle chose à célébrer! »

Sa réponse à son annonce a été une surprise compte tenu de Le podcast Ben & Ashley I presque célèbre l’hôte a déclaré qu’il voulait que les gens cessent de lui demander une réaction chaque fois que Lauren célèbre une nouvelle étape. Comme il l’a dit quand Lauren et Chris se sont fiancés en juin 2019, « j’espère que c’est un chapitre qui est complètement fermé parce que je ne connais plus Lauren et ma vie n’est pas liée à elle. »

Pour ne pas dire que Ben n’était pas content pour Lauren. Il a ajouté qu’il ne lui souhaite «rien d’autre que de la joie».

Lauren a partagé qu’elle avait de bons souvenirs de son passage dans la saison de Ben et de la relation qui a suivi, mais elle aussi laisse le passé rester dans le passé.