Heureusement, ces leçons ont porté leurs fruits. Il a rencontré plus tard Jessica Clarke sur les réseaux sociaux, et les deux se sont fiancés en mars 2020. Comme Ben l’a rappelé sur le podcast, Jessica a été assez surprise lorsqu’elle est arrivée chez lui après avoir pris l’avion pour le rencontrer pour la première fois.

«Elle a marché jusqu’aux marches de devant, et mes allées un peu longues», dit-il. «Elle avait ses sacs dans sa main, et je suis juste sorti, et je lui ai juste donné un baiser. Pas seulement un bisou – je l’ai posé sur elle. Et elle était juste un peu comme, Whoa!

Quant au moment où il savait qu’elle était la bonne personne avec qui passer sa vie, Ben a expliqué qu’il avait déjà pris sa décision quelques mois après sa rencontre.

« Une fois que vous avez ce partenaire qui veut vous soutenir, qui est curieux de vous, qui vous aime, que vous avez juste cette paix et cette confiance avec eux, que vous reconnaissez que votre vie est plus belle avec eux que sans eux, je suppose que le la question que vous devez vous poser est: pourquoi pas? » la Seul en pleine vue a dit l’auteur. « Que cherchez-vous d’autre? Et elle est belle. »

Cliquez sur Appât avec Bachelor Nation est présenté par Wondery et peut être entendu partout où vous écoutez des podcasts.