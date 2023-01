Ben Higgins détaille sa rencontre avec Chris Lane, le mari de Lauren Bushnell – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : JPA/AFF-USA.com/MEGA/ZUMAPRESS.com/MEGA

Ben Higgin “n’était pas inquiet” quand il a découvert qu’il allait avoir une altercation avec son ex-fiancée de Lauren Bushnell mari, Chris Lane, lors d’un tournoi de golf de célébrités. Les deux hommes se sont retrouvés face à face alors qu’ils se préparaient à participer au tournoi des champions Hilton Grand Vacations 2023 qui s’est déroulé du 19 au 22 janvier.

Les Bachelier alun, 33 ans, a rappelé la rencontre lors de l’épisode du 23 janvier de “The Most Dramatic Podcast Ever” avec Chris Harrisson. “Nous sommes arrivés [in Orlando] mardi dernier pour cet événement », l’ancien Bachelier l’hôte a expliqué. “Avant de monter dans l’avion, je reçois un SMS de Ben Higgins dans le vestiaire. C’est écrit Chris Harrison sur le casier. C’est écrit Ben Higgins sur le casier. À côté de Ben Higgins se trouve Chris Lane, star de la musique country.

« Quoi qu’il arrive, nous sommes tous des adultes. Je n’étais donc pas inquiet du résultat ou de la façon dont nous allions le gérer », a expliqué Ben. “Je ne sais pas si quelqu’un là-bas – et peut-être que je me trompe – est, comme, super excité de voir quelqu’un avec qui il s’est séparé dans sa vie.”

« Tout de suite, je l’ai vu. Il ne m’a pas vu, il avait la tête tournée », a expliqué Ben. “Je me suis approché et j’ai dit: ‘Hey Chris, content de te voir.’ Je vais vous dire, ça n’a été rien d’autre que génial. C’était agréable de lui parler.

Ben a admis qu’il n’avait pas vu son ancienne fiancée depuis leur rupture, mais a considéré que leurs fiançailles étaient “une saison importante” dans sa vie. L’ancien Bachelorette La star a avoué qu’il pensait qu’une rencontre avec Chris dans des quartiers aussi proches serait “étrange”.

Le natif de Denver a révélé que ce n’était pas la première fois que les deux hommes se parlaient. Ben s’est aussi senti « vraiment bien » après avoir eu la chance de discuter avec le père de Lauren. « Le père de Lauren et moi avons réussi à nous rattraper. En fait, il m’a dit bonjour, ce qui m’a fait du bien », a-t-il admis.

Ben a ajouté que « ça a été amusant » de passer du temps avec le chanteur country. “Je suis content que nous l’ayons fait”, a-t-il déclaré. “Si Lauren descend demain – et je ne sais pas si elle le fait ou non – et que je la rencontre, ce serait bien de la voir.”

Ben et Lauren se sont fiancés en 2016 lors de la saison 20 de la populaire émission de rencontres. Cependant, à peine un an plus tard, les stars de télé-réalité ont décidé de se séparer. Ben a continué avec Jessica Clarket les deux se sont mariés en novembre 2021.

