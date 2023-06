Ben Helfgott, survivant de l’Holocauste et haltérophile olympique, décède à 93 ans

Ben Helfgott, un haltérophile olympique dont toute la vie a été une démonstration de force, de son endurance à l’adolescence dans la concentration nazie camps, à ses exploits sur la scène sportive mondiale, à ses efforts inlassables ultérieurs au nom d’autres survivants de l’Holocauste, est décédé le 16 juin à son domicile de Londres. Il avait 93 ans.

Son fils Maurice Helfgott a confirmé sa mort mais n’a pas cité de cause.

M. Helfgott a pressé pour la première fois une barre au-dessus de sa tête en 1948, l’année de ses 19 ans, lorsqu’il est tombé par hasard sur des haltérophiles pompant du fer dans un parc de Londres et a demandé à les rejoindre dans leurs exercices.

Selon un récit publié des années plus tard dans Sports Illustrated, il a ramassé un 140 livres et l’a hissé dans les airs. « Tu n’as jamais soulevé de poids ? » demanda l’entraîneur incrédule.

C’était un athlète naturel. Mais seulement trois ans plus tôt, M. Helfgott, un Juif d’origine polonaise, avait été libéré d’un camp nazi, affamé et ne pesant que 80 livres. Ses deux parents, l’une de ses deux sœurs et 21 de ses 24 cousins ​​ont été assassinés pendant l’Holocauste.

Il est venu en Grande-Bretagne en 1945 avec un groupe d’enfants survivants qui est devenu connu sous le nom de « The Boys », bien qu’il y ait eu de nombreuses filles parmi les centaines de réfugiés de leur cohorte. Ensemble, et avec l’aide des secouristes, ils entreprennent de reconstruire leur vie.

Leur histoire a été documentée dans des livres dont « The Boys: The Untold Story of 732 Young Concentration Camp Survivors » (1996) de l’historien Martin Gilbert, et dans le film de la BBC de 2020 « The Windermere Children ».

Après avoir rencontré les haltérophiles dans le parc, M. Helfgott a commencé à s’entraîner après l’école et a rapidement participé à des compétitions internationales. Il a remporté trois médailles d’or aux Jeux Maccabiah en Israël – en 1950, 1953 et 1957 – ainsi que quatre championnats britanniques d’haltérophilie.

En 1956, M. Helfgott a été capitaine de l’équipe britannique d’haltérophilie aux Jeux olympiques de Melbourne. Lors des cérémonies d’ouverture, qui ont coïncidé avec son 27e anniversaire, il a eu du mal à garder son sang-froid.

« J’ai pensé à mes parents et à la fierté qu’ils auraient eue de moi », a-t-il déclaré au Times de Londres. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, « J’étais à l’article de la mort, mais ici, j’étais bien vivant, représentant mon pays d’adoption. Il y avait de la tristesse mais aussi de la joie de vivre.

M. Helfgott a terminé 13e dans la catégorie des poids légers à Melbourne et 18e dans la même catégorie aux Jeux de 1960 à Rome, où il a de nouveau été capitaine de l’équipe britannique.

« Chaque fois que je tirais dessus [British] gilet que je voulais bien faire », a déclaré M. Helfgott, selon le London Daily Telegraph. « Je voulais tellement gagner une médaille pour dire merci au pays qui m’a sauvé. »

Au cours des années suivantes, alors qu’il poursuivait une carrière de fabricant de vêtements, M. Helfgott est également devenu un porte-parole et un défenseur des survivants de l’Holocauste, en particulier de ceux qui étaient arrivés avec lui en Grande-Bretagne.

Il a aidé à fonder et à promouvoir la ’45 Aid Society, une organisation caritative britannique créée en 1963 pour soutenir les survivants qui avaient besoin d’aide et, dans la description de sa mission, « redonner à la société qui les avait accueillis ».

M. Helfgott a été pendant des années président du groupe, l’une des nombreuses organisations et commissions qu’il a servies dans ses efforts pour préserver la mémoire de l’Holocauste.

Il a été fait chevalier par la reine Elizabeth II en 2018. « Son héritage », Premier ministre Rishi Sunak écrit sur Twitter après la mort de M. Helfgott, « est le triomphe ultime sur [the] ténèbres » de l’Holocauste.

M. Helfgott – les journaux britanniques ont indiqué son nom à la naissance comme Beniek – est né à Pabianice, une ville polonaise près de Lodz, le 22 novembre 1929, et a grandi à Piotrkow.

Il avait 9 ans, bientôt 10 ans, lorsque l’Allemagne envahit la Pologne en 1939, marquant le début de la Seconde Guerre mondiale. Fuyant les bombes à Piotrkow, sa famille est allée vers l’est en calèche jusqu’à Sulejow, qui a rapidement été attaquée par des explosifs incendiaires. Avec ses nombreuses maisons aux toits de chaume, la ville fut rapidement incendiée.

Les gens « couraient aveuglément, tout comme les chats, les chiens, les chevaux et les vaches, dont beaucoup étaient en feu. Ils couraient, follement, inutilement, atrocement », se souvient M. Helfgott. Lui et sa famille ont trouvé refuge dans une maison en briques puis dans la forêt, entourés de carnage.

Ils furent bientôt envoyés dans le ghetto de Piotrkow, le premier ghetto établi par les nazis en Pologne, où quelque 20 000 Juifs étaient entassés dans des conditions invivables. Le père de M. Helfgott, qui avait été associé dans un moulin, faisait de la contrebande de farine pour aider à nourrir les habitants du ghetto, défiant les Allemands « à chaque étape », se souvient son fils.

La famille de M. Helfgott a survécu à une déportation massive vers la fin de 1942. (Ben, comme on l’appelait toujours, avait 12 ans à l’époque et n’a pas été touché parce qu’il travaillait dans une usine de verre.) Mais des mois plus tard, sa mère et l’une de ses sœurs, qui s’était cachée, a été arrêtée avec des centaines d’autres Juifs restants et exécutée dans une forêt voisine.

« En quelques minutes, nous savions », a raconté M. Helfgott. « Mon père est entré, j’ai regardé son visage et je n’ai pas eu à demander. C’était terrible. »

Fin 1944, M. Helfgott et son père sont déportés à Buchenwald, le camp de concentration nazi en Allemagne. M. Helfgott fut bientôt transféré dans un sous-camp, Schlieben, puis à Theresienstadt, en Tchécoslovaquie, tandis que son père restait à Buchenwald. M. Helfgott a appris plus tard que son père était mort quelques jours avant ce qui aurait été sa libération alors qu’il tentait d’échapper à une marche de la mort.

« Je deviens presque fou quand j’y pense », a-t-il déclaré à Sports Illustrated. « Il a été tué comme un chien et enterré comme un chien. Quelque part dans un trou, et je ne saurai jamais à quel endroit il a été tué. J’imagine juste qu’ils l’ont jeté dans une poubelle ou l’ont enterré dans un endroit où il n’y a aucun signe de quoi que ce soit.

M. Helfgott était lui-même proche de la mort lorsque les troupes soviétiques ont libéré Theresienstadt en mai 1945.

« Sans vêtements chauds, nous étions morts de froid », a-t-il déclaré au Times de Londres. « Nous étions dévorés par les insectes et les poux. Et le pire de tout, nous devenions régulièrement fous à cause des rations de famine. La libération nous a trouvés dans un état d’épuisement et d’émaciation. Nous avons littéralement vécu d’heure en heure. Il est apparu aux corps squelettiques et aux esprits saccagés qu’ils étaient libres. Mais comment se réadapter sans famille et sans maison ? Nous avons soudainement réalisé que nous étions seuls.

M. Helfgott et les autres « Boys » ont été amenés en Angleterre grâce aux efforts du Central British Fund, une agence de secours pour les réfugiés juifs. De ses premiers jours en Angleterre, M. Helfgott se souvint notamment de la douceur de ses draps, un plaisir qu’il avait presque oublié pendant la guerre.

Presque tous les enfants étaient orphelins. Certains n’avaient aucun membre de la famille survivant. Ils avaient été privés d’années d’éducation et d’une grande partie de leur enfance. Ils se battaient pour la nourriture, même lorsqu’elle était relativement abondante. Mais avec le temps, ils ont retrouvé un sentiment de normalité, allant à l’école et en sorties – les premières étapes pour commencer une nouvelle vie.

M. Helfgott a découvert que sa sœur Mala était toujours en vie, après avoir été déportée à Ravensbruck et Bergen-Belsen. Elle aussi est finalement arrivée en Angleterre.

M. Helfgott a étudié l’économie à l’Université de Southampton mais a abandonné ses études pour commencer sa carrière professionnelle. Il a pris sa retraite au début de la cinquantaine pour se consacrer à travailler au nom des autres qui ont survécu à l’Holocauste et à la mémoire de ceux qui n’ont pas survécu.

« Si j’oublie », a déclaré M. Helfgott, « alors je ne suis pas digne d’être un survivant. »

En plus de son travail avec la ’45 Aid Society, il a été président honoraire du Holocaust Memorial Day Trust, une organisation caritative financée par le gouvernement britannique pour soutenir le Holocaust Memorial Day en Grande-Bretagne, et président honoraire du Holocaust Educational Trust à Londres. M. Helfgott a également été actif au sein de la Claims Conference, qui cherche à obtenir une compensation matérielle pour les survivants de l’Holocauste.

On lui attribue la rédaction de dizaines de volumes de témoignages de survivants de l’Holocauste. Gilbert, dans une introduction à son livre « The Boys », a cité M. Helfgott comme ayant fourni la « détermination que cette histoire devrait être racontée ». M. Helfgott a fait l’objet du livre « Ben Helfgott : L’histoire de l’un des garçons » (2018) de Michael Freedland.

Pour ses réalisations sportives, il a été intronisé au Temple de la renommée internationale des sports juifs.

Les survivants incluent sa femme de 57 ans, l’ancien Arza Gordon, et leurs trois fils, Maurice Helfgott, Michael Helfgott et Nathan Helfgott, tous de Londres; Sa sœur; et neuf petits-enfants.

M. Helfgott considérait le sport comme un moyen de réconciliation et, aux Jeux olympiques, a déclaré qu’il recherchait des amitiés avec des Polonais et des Allemands.