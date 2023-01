Ben-Gvir en Israël interdit de faire flotter le drapeau palestinien en public

TEL AVIV, Israël (AP) – Le ministre israélien de la Sécurité nationale a ordonné à la police d’interdire les drapeaux palestiniens dans les lieux publics lors de la dernière campagne de répression menée par le nouveau gouvernement radical du pays.

L’ordre d’Itamar Ben-Gvir fait suite à une série d’autres mesures punitives contre les Palestiniens depuis leur prise de fonction à la fin du mois dernier.

“Aujourd’hui, j’ai ordonné à la police israélienne de faire respecter l’interdiction de faire flotter tout drapeau de l’OLP qui montre une identification avec une organisation terroriste de la sphère publique et d’arrêter toute incitation contre l’État d’Israël”, a annoncé Ben-Gvir sur Twitter.

Le nouveau gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu a agi rapidement contre les Palestiniens en représailles à une pression palestinienne pour que la plus haute instance judiciaire de l’ONU donne son avis sur l’occupation militaire de la Cisjordanie par Israël depuis 55 ans.

Il a retenu près de 40 millions de dollars de recettes fiscales palestiniennes et a déclaré qu’il transférerait l’argent aux victimes d’attaques de militants palestiniens, a privé les responsables palestiniens des privilèges VIP et a même interrompu une réunion de parents palestiniens discutant de l’éducation de leurs enfants, affirmant qu’elle était illégalement financée par l’Autorité palestinienne.

Ben-Gvir, un incendiaire d’extrême droite connu pour sa rhétorique anti-arabe, s’est attiré une large condamnation internationale lorsqu’il a visité le lieu saint le plus sensible de Jérusalem la semaine dernière.

Les mouvements répétés ont le potentiel d’augmenter les tensions après l’année la plus meurtrière du conflit israélo-palestinien en près de deux décennies, selon un rapport du groupe de défense des droits israélien B’Tselem.

La dernière commande de Ben-Gvir est pas la première bataille pour battre le drapeau palestinien.

Le drapeau palestinien rouge, vert et blanc porte un grand symbolisme dans le conflit israélo-palestinien. En mai dernier, la police anti-émeute israélienne a battu des porteurs lors des funérailles de la journaliste d’Al Jazeera assassinée Shireen Abu Akleh, les faisant presque tomber le cercueil. La police a arraché les drapeaux palestiniens des mains des gens et a tiré des grenades assourdissantes pour disperser la foule.

Israël considérait autrefois le drapeau palestinien comme celui d’un groupe militant apparenté au Hamas palestinien ou au Hezbollah chiite libanais. Mais après qu’Israël et les Palestiniens ont signé une série d’accords de paix intérimaires connus sous le nom d’Accords d’Oslo, le drapeau a été reconnu comme celui de l’Autorité palestinienne, qui a été créée pour administrer Gaza et certaines parties de la Cisjordanie occupée. Israël s’oppose à toute activité officielle menée par l’Autorité Palestinienne à Jérusalem-Est, et la police a par le passé dissimulé des événements qui, selon elle, étaient liés à l’Autorité Palestinienne.

Netanyahu a déclaré dimanche à son cabinet que les mesures contre les Palestiniens visaient ce qu’il a appelé “une mesure anti-israélienne extrême” à l’ONU

Les citoyens palestiniens d’Israël représentent 20 % de la population et ils entretiennent une relation mouvementée avec l’État depuis sa création en 1948, lorsque des centaines de milliers de Palestiniens ont fui ou ont été contraints de fuir lors des événements entourant la création de l’État d’Israël. .

Ceux qui sont restés sont devenus citoyens, mais ont longtemps été considérés avec suspicion par certains Israéliens en raison de leurs liens avec les Palestiniens en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est, des territoires capturés par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967.

Les Palestiniens recherchent les trois domaines pour un futur État indépendant. Le nouveau gouvernement de Netanyahu est dominé par des partisans de la ligne dure qui s’opposent à un État palestinien.

Laurie Kellman, Associated Press