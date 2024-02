Ben-Gvir affirme que l’armée israélienne peut tirer sur des femmes et des enfants à Gaza

Le ministre israélien d’extrême droite Ben-Gvir estime que les soldats israéliens doivent tirer sur les femmes et les enfants palestiniens à Gaza pour empêcher « un autre 7 octobre ».

Le ministre israélien d’extrême droite à la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a demandé à l’armée de tirer sur des femmes et des enfants palestiniens à Gaza lors d’une réunion du cabinet, selon les médias israéliens lundi.

“Nous ne pouvons pas laisser des femmes et des enfants s’approcher de la frontière… quiconque s’en approche doit recevoir une balle [in the head]», a déclaré Ben-Gvir lors d’un débat avec le chef militaire israélien Herzi Halevi sur les règles de « tir ouvert » de l’armée lors de la réunion du cabinet de dimanche.

Ben-Gvir, qui dirige le parti d’extrême droite Pouvoir Juif, a déclaré à Halevi que les règles d’engagement d’Israël à Gaza étaient trop clémentes et devraient être élargies pour englober les civils.

“Vous savez comment fonctionnent nos ennemis… ils vont nous juger”, a déclaré Ben-Gvir. selon Le Poste de Jérusalem.

« Ils enverront des femmes et des enfants comme terroristes infiltrés. Si nous continuons ainsi, nous atteindrons un autre 7 octobre.

Halevi n’a pas discuté avec Ben-Gvir sur l’éthique du tir sur les femmes et les enfants palestiniens, mais a plutôt affirmé que cela pourrait conduire à davantage d’incidents de « tirs amis ».

En décembre de l’année dernière, des soldats israéliens ont abattu trois otages israéliens dans la ville de Gaza, alors qu’ils étaient clairement désarmés, brandissant un drapeau blanc et criant à l’aide en hébreu.

Cet incident a soulevé d’autres questions sur la conduite des troupes terrestres israéliennes impliquées dans l’invasion de la bande de Gaza, les critiques affirmant que les conditions d’engagement d’Israël incluent déjà des attaques au sol contre des civils.

Les Palestiniens ont signalé et enregistré de nombreux cas de soldats israéliens ouvrant le feu sur des civils innocents. Des images de Gaza ont montré des Palestiniens non armés abattus par les forces israéliennes.

Des informations font également état d’exécutions à grande échelle de civils palestiniens par les forces israéliennes à Gaza, selon rapports détaillés par Al Jazeera et les groupes de défense des droits de l’homme.

Dans sa décision historique du mois dernier, la Cour internationale de Justice (CIJ) a non seulement statué qu’Israël était plausible en train de commettre un génocide à Gaza, y compris en ciblant des civils par des moyens militaires, mais elle a également statué que Tel Aviv devait poursuivre en justice les responsables qui font des déclarations génocidaires. contre les Palestiniens dans l’enclave assiégée. Ben-Gvir a appelé à plusieurs reprises au nettoyage ethnique de la population civile de Gaza.

Cependant, après que les détails de la réunion du cabinet ont été divulgués aux médias, Ben-Gvir s’est montré généralement optimiste pour défendre ses propos.

Le ministre a utilisé la plateforme de médias sociaux X de souligner qu’il “ne bégaie pas et n’entend pas s’excuser”.

«Tous ceux qui mettent nos citoyens en danger en s’approchant de la frontière doivent être abattus. C’est ce qu’ils font dans n’importe quel état normal », a-t-il ajouté.

L’attaque aérienne et terrestre d’Israël contre la bande de Gaza a jusqu’à présent tué au moins 28 473 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza. La grande majorité des personnes tuées sont des civils, dont plus de 12 000 enfants.