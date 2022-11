Ben Franklin contre les dindes sauvages un choc – Shaw Local

Vous pensez probablement que ce sujet Good Natured concerne les dindes. Et pourquoi pas? C’était juste Thanksgiving, n’est-ce pas ? Mais plutôt qu’une exploration complète de Meleagris gallopavo, j’aimerais plutôt jeter un coup d’œil à cet oiseau emblématique en ce qui concerne l’une des figures historiques les plus célèbres de notre pays : Benjamin Franklin.

Son statut de père fondateur est probablement sa plus grande renommée, mais de nombreuses sources le qualifient également de polymathe – “une personne aux connaissances ou à l’apprentissage étendus”. En plus d’être un homme d’État et un diplomate, le vieux Ben était un scientifique, un inventeur, un écrivain, un éditeur… la liste est longue.

Mais tu sais ce qu’il n’était pas ? Un partisan de faire du dindon sauvage notre symbole national.

Vous avez peut-être entendu la rumeur – et vraiment, c’est tout – que Ben Franklin a préféré la dinde au pygargue à tête blanche. Dans une lettre apparemment non envoyée à sa fille en 1784, il écrit :

“Pour ma part, je souhaite que le pygargue à tête blanche n’ait pas été choisi comme représentant de notre pays. C’est un oiseau de mauvaise moralité. Il ne gagne pas sa vie honnêtement. Vous l’avez peut-être vu perché sur un arbre mort près de la rivière, où, trop paresseux pour pêcher pour lui-même, il regarde le travail du faucon pêcheur. [known today as the osprey]; et quand cet oiseau diligent a enfin pris un poisson et le porte dans son nid pour le soutien de sa compagne et de ses petits, l’aigle à tête blanche le poursuit et le lui prend. Avec toute cette Injustice, il n’est jamais en bon état mais comme ceux parmi les Hommes qui vivent de Sharping et de Robbing il est généralement pauvre et souvent très moche. De plus, il est un lâche de rang : le petit oiseau roi pas plus gros qu’un moineau l’attaque hardiment et le chasse du district.

Dans cette même lettre, Franklin notait que « … la Turquie est en comparaison un oiseau beaucoup plus respectable, et avec lui un véritable natif original d’Amérique. Des aigles ont été trouvés dans tous les pays, mais la Turquie était particulière au nôtre, la première des espèces vues en Europe étant apportée en France par les jésuites du Canada, et servie à la table de mariage de Charles IX. Il est en outre, bien qu’un peu vaniteux et idiot, un oiseau de courage, et n’hésiterait pas à attaquer un grenadier des gardes britanniques qui oserait envahir sa cour de ferme avec un manteau rouge.

Ah, mais ce qui ressemble à une mise en accusation du pygargue à tête blanche et à une approbation des dindes n’est en réalité qu’un autre exemple de la finesse d’esprit de M. Franklin. Il écrivait, comme il le faisait souvent, la langue fermement plantée dans la joue, non pas sur le grand sceau de notre nation, mais plutôt sur la conception d’un sceau de la Société des Cincinnati, un groupe par et pour les membres de l’armée continentale et leurs descendants. .

Franklin a estimé que le plan du groupe consistant à permettre aux futurs membres d’être héréditaires ressemblait trop à la culture de l’aristocratie et à la richesse héritée que sa nouvelle nation s’était battue pour échapper. En tant que tel, il a décidé de donner quelques coups de coude à leur insigne, qui comportait ce qui était censé être un pygargue à tête blanche. Apparemment, certains détails étaient un peu décalés, et le résultat était un oiseau qui ressemblait «trop à un Dindon ou à une Turquie», a écrit Franklin.

Donc, voilà. Au fil du temps, les mots éloquents de Ben Franklin ont simplement été sortis de leur contexte. Il connaissait les oiseaux et connaissait bien les caractéristiques des aigles et des dindes. Mais il n’a jamais fait campagne pour que ce dernier remplace le premier comme symbole de notre nation.

Il aimait cependant les dindes pour d’autres raisons. A savoir, ils avaient bon goût. Ils étaient également des sujets facilement disponibles pour une autre de ses passions, l’expérimentation scientifique.

Vers 1745, Franklin a commencé à bricoler avec l’électricité, avec des premiers essais visant à créer suffisamment de courant pour tuer des poulets et, oui, des dindes, pour la nourriture. Dans une lettre de 1750 à un ami et collègue scientifique, il écrivit : « J’imagine que les oiseaux tués de cette manière mangent d’une tendreté inhabituelle.

Les oiseaux plus petits tombaient relativement facilement, mais les oiseaux plus gros comme les dindes nécessitaient une secousse considérablement plus importante – une sensation que Franklin lui-même a ressentie lorsqu’il s’est accidentellement croisé les fils. Dans ses propres mots : « J’ai récemment fait une expérience en électricité que je désire ne jamais répéter. Il y a deux nuits, étant sur le point de tuer une dinde par le choc de deux grands bocaux de verre contenant autant de feu électrique que quarante fioles ordinaires, j’ai par inadvertance pris le tout à travers mes propres bras et corps.

Franklin a eu mal pendant quelques jours, mais s’est rapidement rétabli, prouvant à ses amis et à sa famille qu’il était un oiseau coriace. Son appétit de connaissance indemne, il poursuivit deux ans plus tard la fameuse expérience du cerf-volant dans un orage, confirmant que la foudre est de nature électrique.

J’espère que vous avez trouvé ce petit voyage dans l’histoire, sinon choquant, du moins instructif.