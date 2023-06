Ben Foster signe un nouveau contrat d’un an à Wrexham

Ben Foster a signé un nouveau contrat d’un an à Wrexham, a annoncé vendredi l’équipe.

L’ancien gardien de but de Manchester United et d’Angleterre a joué un rôle central dans les dernières étapes de la campagne victorieuse du titre de la Ligue nationale 2022-23 de Wrexham et prolongera désormais son séjour au club jusqu’à la fin de la saison 2023-24.

« À la fin de la saison dernière, il était évident que j’aimais être au club », a déclaré Foster. dit dans un communiqué. « J’ai adoré faire partie de l’équipe et tout ce que représente Wrexham.

« Les fans m’ont accueilli si chaleureusement, Phil Parkinson est brillant, Steve Parkin est de première classe, j’adore Aidan Davison en morceaux et les coprésidents sont hors de ce monde.

« J’avais décidé avant la fin de la saison dernière que je voulais le faire, parce que je me sens comme chez moi. Je n’ai jamais rejoint un club de football et je me suis senti à l’aise si vite. »

Le joueur de 40 ans est sorti de sa retraite pour rejoindre le club hollywoodien en mars après que les blessures de Mark Howard et Rob Lainton aient laissé l’équipe avoir besoin d’un nouveau gardien de but.

Foster est rapidement devenu une figure cruciale pour sa nouvelle équipe et a considérablement sauvé un penalty à la 97e minute contre les rivaux de la promotion Notts County pour mettre Wrexham sur la bonne voie pour le titre.

Le gardien de but va maintenant prolonger sa carrière de joueur avec Wrexham alors que le club revient dans la Ligue anglaise de football pour la première fois depuis 2008.