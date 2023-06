Ben Foster de Wrexham révèle comment les propriétaires l’ont convaincu de rester

L’une des principales priorités de Wrexham après avoir été promu en Ligue 2 était de signer à nouveau le gardien Ben Foster.

Le joueur de 40 ans a finalement accepté la semaine dernière de revenir pour une autre saison, et l’ancien gardien de l’Angleterre et de Manchester United a révélé les efforts déployés par les propriétaires de Wrexham, Ryan Reynolds et Rob McElhenney, pour le ramener.

« Ils m’ont en quelque sorte épinglé dans un coin comme à droite, ‘La saison prochaine, que se passe-t-il ensuite?' », A déclaré Foster sur son podcast Fozcast, selon plusieurs rapports.

Foster est sorti de sa retraite en mars pour disputer huit matchs. Cela comprenait une pénalité de retard critique pour préserver une victoire 3-2 sur le comté de Notts et aider Wrexham à sceller la promotion.

Après la poussée de Reynolds et McElhenney lors du défilé de bus de l’équipe après avoir remporté le titre de la Ligue nationale, ils ont créé un groupe WhatsApp appelé « Hands of Fozz » pour continuer leur argumentaire de vente.

« J’étais comme, je ne sais pas et ils étaient comme, ‘écoutez, nous voulons que vous reveniez. Nous avons besoin de vous' », a déclaré Foster. « Et je me suis dit, ‘Ouais, je vais devoir y penser, j’ai tellement aimé ça et j’y réfléchirai tellement. »

« C’était c’était couru d’avance, ça l’était vraiment. »

Foster a déclaré que les copropriétaires avaient accepté de lui permettre d’arriver plus tard à l’entraînement de pré-saison, à la suite de vacances en famille prévues avant de sortir de sa retraite.

Il a également qualifié la paire de propriétaires de stars hollywoodiennes de « premiers de la classe », et a déclaré que Reynolds et McElhenney s’y étaient pris de la bonne manière tout en exprimant clairement leur passion pour l’équipe.

« Cela signifie tellement pour eux, ils se soucient tellement, ils le font correctement », a déclaré Foster sur le podcast. « Je suis ici depuis quoi, trois semaines maintenant, et c’est si professionnel que vous ne le croiriez pas. C’est ridicule la façon dont ils le gèrent, alors fair-play avec eux, ils méritent tout ce qu’ils obtiennent. »