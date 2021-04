BEN Fogle, Helen Skelton et la bergère du Yorkshire et ont uni leurs forces pour 5 sur le Farm Festival.

Plus tôt cette semaine, Channel 5 a annoncé qu’une foule de stars de premier plan seraient en tête d’affiche du tout premier «5 on the Farm» Festival »dans le Yorkshire, qui devrait avoir lieu pendant le week-end d’août.

Plus de 30000 fans sont attendus lors de cet événement de trois jours, décrit comme une « célébration de tout ce qui rend le plein air de Grande-Bretagne si merveilleux! »

Le présentateur Ben, 47 ans, sera au festival pour partager ses histoires d’aventures – de la nage avec les crocodiles, la conquête du mont Everest et la traversée de l’Antarctique, à l’aviron de l’océan Atlantique.

En parlant du festival, Ben a jailli: « Le festival 5OTF va être génial. »

Il sera accompagné de la présentatrice Helen Skelton, 37 ans, et de la bergère du Yorkshire Amanda Owen, ajoutant: «C’est une célébration de tout ce qui est en plein air avec toute une série de noms de Channel 5.

« Amanda Owen, la bergère du Yorkshire va être là, Helen Skelton, JB Gill et Jules Hudson de This Week on the Farm et bien d’autres. »

Il a poursuivi: «L’idée est que nous nous réunirons tous à la ferme, assis sur des balles de paille sur scène, partageant des histoires de la nature sauvage, de la vie à la ferme et de la vie à la campagne.

«Ce sera une célébration de tout ce que nous aimons dans ce grand pays, en se concentrant spécifiquement sur le Yorkshire.»

Dans The Barn, les visiteurs peuvent participer à des questions-réponses en direct avec Ben et Amanda, ainsi qu’avec son fils Reuben Owen.

Les visiteurs pourront également obtenir des conseils de dressage de chiens avec Graeme Hall et rencontrer leurs animaux préférés du spectacle dans notre expérience en studio en direct.

Les jeunes visiteurs peuvent s’attendre à des divertissements et des divertissements sans fin dans le Milkshake! Meadow où les favoris récemment annoncés tels que le pompier Sam et le pompier Penny Morris et Daisy & Ollie.

Ils seront rejoints par Peppa Pig, Chase et Marshall de Paw Patrol, Milkshake! Singe et bleu de Blue’s Clues and You.

En plus des grands noms, le programme du festival pour chiens sera rempli d’ateliers créatifs, d’artisanat, d’activités de plein air, laissant quelque chose pour que tout le monde puisse en profiter.

Pour réserver votre billet, rendez-vous sur: www.5onthefarm.com www.seetickets.com