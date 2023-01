Ben Fogle et Dwayne Fields se dirigent vers le pôle Sud pour leur dernière aventure

BEN Fogle s’est lancé dans sa dernière aventure.

Le globe-trotter de 49 ans s’est associé à l’explorateur polaire Dwayne Fields pour revivre les périples antarctiques du capitaine Robert Falcon Scott, de Sir Ernest Shackleton et de Roald Amundsen dans le cadre d’une nouvelle série pour Channel 5.

Pennsylvanie

Les explorateurs de télévision Ben Fogle et Dwayne Fields se dirigent vers le pôle Sud dans leur dernière aventure[/caption] Pennsylvanie

Ben rentre et dit: “C’est un projet de rêve pour moi”[/caption]

Les hommes s’appuieront sur l’équipement, la nourriture et l’abri édouardiens dans le cadre d’Endurance: Race To The Pole.

Ben a déclaré : « C’est un projet de rêve pour moi.

“Ayant moi-même couru jusqu’au pôle en 2008 avec un équipement moderne, je peux maintenant faire l’expérience de la rude nature sauvage de l’Antarctique comme ils l’ont fait.

“Cela me permettra de mieux comprendre l’héroïsme et les sacrifices consentis par ces hommes courageux il y a plus de cent ans dans l’un des endroits les plus durs et les plus impitoyables de la planète.”

La série en trois parties sera diffusée plus tard cette année.

Alamy

Sir Ernest Shackleton, au centre, avec Adams et Wild au point le plus au sud en 1909[/caption]