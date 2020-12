Ben Foden et sa femme sont rentrés au Royaume-Uni et ils ont annoncé qu’ils présenteraient leur petite fille à leur famille.

Le joueur de rugby à XV, âgé de 35 ans, s’est inspiré de ses histoires Instagram hier soir pour documenter le vol de sa fille Farrah, âgée de sept mois, de New York vers l’Angleterre.

Ceux qui voyagent au Royaume-Uni en provenance des États-Unis doivent s’auto-isoler pendant 10 jours à leur retour en raison de restrictions de voyage liées au coronavirus.

Mais l’épouse de Ben, Jackie Belanoff, a expliqué à quel point Farrah était ravie de revoir ses frères et sœurs plus âgés à Noël et de rencontrer d’autres membres de la famille à leur retour.

Dans un article republié par Ben, Jackie a partagé une adorable photo de Farrah assise sur un lit dans une tenue rose avant leur vol de retour.







(Image: Ben Foden / Instagram)







(Image: snackyjax / Instagram)



Jackie a déclaré: « Ce sentiment lorsque vous êtes sur le point de rencontrer un groupe de votre famille pour la première fois. »

«Et retrouvez votre grand frère et votre grande sœur», a-t-elle ajouté.

Elle suggérait que la famille retrouverait les enfants de Ben Aoife, huit ans, et Tadhg, cinq ans, qu'il partage avec son ex-femme Una Healy.







(Image: snackyjax / Instagram)



Jackie a également posté une autre photo de Farrah dormant sur sa poitrine dans leur siège de première classe lors du vol vers le Royaume-Uni.

La maman d’un enfant a écrit: « J’ai un bébé qui a dormi pendant tout le vol vers l’Angleterre. »

Elle a poursuivi: « Je veux dire qu'elle a pris en charge tout le lit, mais peu importe, j'ai adoré, aimé tous les boutons et tout, adoré être hors de la maison.







(Image: Getty Images Europe)



«Tous les passagers et agents de bord étaient tellement impressionnés (et soulagés) sont venus nous dire à quel point elle était géniale.

« MERCI DIEU Je suis un parent très fier aujourd’hui pour ce bon enfant. »

The Mirror a contacté les représentants de Ben Foden pour obtenir des commentaires.