Ben Feldman en vedette dans la série policière australienne «Population 11» – Date limite

Stan

EXCLUSIF: Hypermarché la star Ben Feldman dirigera la comédie policière australienne Population 11.

Lionsgate, le streamer Stan et Phil Lloyd et Trent O’Donnell de Aucune activité Le producteur Jungle Entertainment s’est associé pour la série en 12 épisodes avant son lancement le 14 mars en Australie.

La série, que Jungle produit Entertainment en association avec Factor 30 Films, a été tournée tranquillement dans la région de Kimberley en Australie occidentale. Nous avons maintenant tous les détails du casting, une bande-annonce (voir ci-dessous) et des premières images.

Basée sur des événements réels, la série est basée sur un homme, Hugo, qui disparaît d’une petite ville de l’arrière-pays de seulement 12 habitants. Son fils, Andy Pruden (Feldman), caissier de banque de la banlieue de l’Ohio, a parcouru le monde pour lui rendre visite et est alarmé lorsqu’il découvre qu’il a disparu. Andy fait équipe avec une autre étrangère, Cassie (Perry Mooney), dans une quête pour retrouver son père, et les deux se retrouvent en danger croissant alors qu’ils explorent les secrets de cette petite ville de l’arrière-pays, où tout le monde est suspect.

Le casting comprend également Katrina Milosevic (Wentworth) en tant que flic et Darren Gilshenan (Aucune activité, Les Moody) dans le rôle du père disparu de Pruden, Hugo Drivas.

La série met également en vedette Chai Hansen (Le Newsreader, Les nouvelles légendes du singe), Stephen Curry (Poms de dix livres, Thor : Amour et Tonnerre), Tony Briggs (Les Douze, Cleverman), Geneviève Citron (Rançon de Noël, Le touriste), Rick Donald (Le commerce le plus sexy d’Australie, Halifax : vengeance), Pippa Grandison (Effiloché, le mariage de Muriel), Steve Le Marquand (Encore juin, râteau), William Zappa (Nomades Gris, Les Secs), Emily Taheny (Shaun Micallef est Fou comme l’enfer), Karis Oka (Histoires érotiques), Fiona Choi (Le droit de la famille), Sachin Joab (Lion, la chasse) et Chris Kirby.

Feldman est connu pour avoir présenté la comédie sur le lieu de travail de NBC Hypermarché entre 2015 et 2021. Il a également joué des rôles dans Des hommes fous, Diva morte, La Silicon Valley et L’homme parfaitet est représenté par UTA, Impression Entertainment et Hansen, Jacobson, Teller.

Population 11 marque la deuxième co-commande de Stan et Lionsgate, après le drame de la méga-église Prospérer, dont nous vous avions parlé pour la première fois en mars de l’année dernière. Les réalisateurs incluent O’Donnell – dont les crédits incluent la comédie CBS Des fantômes et des épisodes de Brooklyn neuf-neuf et Nouvelle fille, et le créateur est Phil Lloyd. O’Donnell et Lloyd sont partenaires de Jungle, le groupe indépendant australien derrière des titres comme Aucune activité et Monsieur Entre-deux. Il s’agit de leur première série australienne ensemble depuis Les Moodyune comédie ABC mettant en vedette Colin des comptes‘ Patrick Brammall qui a été refait aux États-Unis pour Fox.

Lloyd est showrunner aux côtés de Sarinah Masukor, Julia Moriarty, Steve Toltz, Michael Bond et Zoe Pepper. Ben Young (Les Douze) et Helena Brookes (Chercheurs d’or). Feldman et Jungle partenaires Lloyd, O’Donnell, Chloe Rickard et Jason Burrows (Aucune activité, Wakefield) sont producteurs exécutifs aux côtés de Cailah Scobie et Amanda Duthie de Stan, avec Bridget Callow-Wright (Aucune activité : la veille de Noël) et Mélissa Kelly (Droit) produisant.

Jungle a développé l’émission avec le soutien de Stan, Lionsgate et Screen NSW, et l’a produite grâce à un investissement de production majeur de Screenwest, Lotterywest et du Western Australian Regional Screen Fund.

« Suite au succès de la série Stan Original Prospérer, le partenariat de Stan avec le prestigieux studio hollywoodien Lionsgate offre une nouvelle série épique dans le cadre de notre stratégie continue visant à proposer des originaux nouveaux et exceptionnels au public australien et mondial », a déclaré Cailah Scobie, directrice du contenu de Stan. “Population 11mettant en vedette Ben Feldman aux côtés d’un casting australien remarquable, est une comédie policière à suspense avec des performances aussi captivantes que le paysage de l’Australie occidentale, et nous avons hâte de partager cette série.

Lionsgate prendra les droits de vente internationale de la comédie. La présidente de la télévision internationale et de la distribution numérique, Agapy Kapouranis, a ajouté : « Nous sommes ravis de continuer à déployer notre gamme avec Stan avec une autre propriété unique et convaincante. Population 11 est un thriller captivant qui trouvera un écho auprès du public en Australie et dans le monde entier.

La série est également une aubaine pour l’Australie-Occidentale, qui est en concurrence avec des pays comme Victoria, la Nouvelle-Galles du Sud et l’Australie-Méridionale pour attirer des projets de grande envergure mettant en vedette des talents internationaux.

“Nous sommes très heureux de voir la productrice de WA Melissa Kelly collaborer avec Jungle pour produire Population 11 – l’une des premières séries originales de Stan à être tournée dans l’État de Washington, aux côtés du prochain Garçons invisiblespoursuivant ainsi la dynamique de notre plus grande année de production à ce jour », a déclaré Rikki Lea Bestall, PDG de Screenwest.

Les dépenses de production pour la production d’écrans scénarisés en Australie en 2022/23 étaient les deuxièmes plus élevées jamais enregistrées, à 1,49 milliard de dollars (2,34 milliards de dollars australiens) pour 213 titres, selon le rapport annuel sur les dramatiques de Screen Australia publié en novembre de l’année dernière.

Regardez la bande-annonce de Population 11 ici (attention, il peut être géobloqué dans votre région) et regardez une sélection de premières images ci-dessous

Stan

Stan

Stan