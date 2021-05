Ben et Erin Napier de HGTV accueillent les fans dans une nouvelle émission

Erin Napier, à propos de la conception pour les clients de «Home Town» de HGTV, qu’elle co-anime avec son mari Ben Napier Nous sommes entourés des personnes pour lesquelles nous travaillons. Nous voulons nous assurer qu’ils sont heureux et qu’ils se sentent vus et entendus lorsque nous concevons leur maison.

Après avoir observé l’impact de la migration de la fabrication loin de villes comme Laurel, Ben et Erin étaient déterminés à utiliser leur plate-forme pour soutenir et amplifier les fabricants et les artisans, non seulement au Mississippi, mais à travers le pays. Après avoir signé avec HGTV, en 2016, ils ont fait des plans avec deux autres couples pour rouvrir la Laurel Mercantile Co., qui a fonctionné de 1901 aux années 1930. Maintenant, c’est une attraction du centre-ville, rappelant le succès fulgurant d’un autre couple puissant de HGTV: Chip et Joanna Gaines, dont le Magnolia Market à Waco, au Texas, attire un flux constant de fans devenus acheteurs.

Tout dans Laurel Mercantile est fabriqué aux États-Unis. «Sans la fabrication américaine ou l’industrie américaine, Laurel n’existerait pas», dit Ben. « (Avoir des produits fabriqués aux États-Unis), c’est mettre notre argent là où nous sommes. »

Bien qu’ils puissent s’approvisionner en articles fabriqués en série à un coût inférieur, les produits fabriqués dans le pays étaient non négociables dès le premier jour. «Si nous voulons dire que nous nous soucions de la revitalisation des petites villes, alors que nous faisons fabriquer tous nos produits à l’étranger, alors nous ne nous soucierions pas vraiment de l’Amérique des petites villes», déclare Erin. Leur entreprise emploie 35 habitants et fait appel à plus de 100 fournisseurs de tout le pays.

La paire fera ses débuts avec une émission dérivée, « Home Town Takeover » (première dimanche), dans laquelle ils revisiteront des éléments de Wetumpka, en Alabama (8 371 habitants). Ils espèrent apporter une partie de leur puissance de star accessible pour revitaliser la ville en difficulté. Ils ont également lancé « Home Town: Ben’s Workshop » sur Discovery +. «C’est moi dans mon atelier de menuiserie, je construis des meubles avec une sorte d’invité célèbre», dit Ben. Le chanteur Chris Lane, l’astronaute Scott Kelly et la légende du tennis Martina Navratilova sont certains qui ont visité le spectacle.

Les fans de « Home Town » apprécient les plaisanteries affectueuses entre mari et femme, qui semblent particulièrement aptes à travailler ensemble. Erin a récemment partagé via Instagram que Ben lui écrivait une petite lettre d’amour chaque matin, et elle jaillit fréquemment sur les réseaux sociaux pour avoir toujours le béguin pour lui. Il a déclaré au magazine «People» l’année dernière: «Erin est la fille de mes rêves. Pourquoi est-ce que je ne continuerais pas à la courtiser et à la gagner chaque jour?

Avec une adorable petite fille nommée Helen (et une nouvelle petite fille prévue ce mois-ci), trois émissions de télévision, une entreprise de vente au détail et d’autres projets en cours, c’est un euphémisme de dire que le couple est occupé. Et tandis que certains avec une ascension fulgurante similaire vers la célébrité pourraient embrasser la perspective de déménager dans un endroit plus grand, plus près des lumières d’Hollywood, une telle décision n’a aucun attrait pour le charmant couple.

«C’est notre ville natale», dit Ben.

« Je suis casanière », ajoute Erin. « J’aime faire un voyage, mais j’aime aussi rentrer à la maison aussi vite que possible. »