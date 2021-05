Ben et Callum d’EastEnders au bord de la rupture alors que Whitney tente de détruire leur mariage

Les fans d’EASTENDERS sont inquiets que Whitney Dean va rompre Ben Mitchell et Callum Highway.

À la fin de l’épisode de ce soir, les téléspectateurs l’ont vue le presser de repenser en marchant dans l’allée avec le mauvais garçon.

5 EastEnders Callum a l’air horrifié alors que Whitney a livré des vérités à la maison sur Ben

Un compte de fan ‘Ballum’ a déclaré: « Je ne peux même pas vous dire combien de fois j’ai crié à ma télé à Whitney. »

Elle lui a dit: « Vous appréciez les bonnes personnes, n’est-ce pas. Alors comment pouvez-vous épouser le pire?

«Réveille-toi Callum – les Mitchell ont tué Kush. Il les a mis en herbe et que font-ils aux herbes?

«Si vous êtes si sûr, regardez-moi dans les yeux. Nous sommes déjà venus ici. Si vous avez le moindre doute sur ce type que vous vous épousez, vous devriez savoir que vous ne devriez pas le faire.

5 Beaucoup craignent que la romance de longue date de Ballum ne soit sur les rochers Crédit: BBC

5 Whitney a exhorté Callum à ne pas organiser le mariage lors de l’épisode de ce soir

L’épisode s’est terminé avec Callum qui avait l’air d’avoir des doutes – mais certains fans n’ont pas été impressionnés.

Beaucoup ont souligné que les Grey Atkins – qui ont vraiment tué Kush Kazemi – doivent être exposés dès que possible.

L’un d’eux a écrit: « Je déteste que Whitney ait amené Callum à douter de Ben. Je veux juste que la vérité sur Gray soit révélée maintenant. »

Un autre a écrit: « Je comprends qu’elle est en deuil, mais ruiner l’amour et le bonheur de quelqu’un d’autre est faux. Ben n’a rien à voir avec ça non plus. »

5 Ben Mitchell est certainement un mauvais garçon – mais il avait aussi un côté romantique Crédit: BBC / Jack Barnes

5 Un fan a insisté: « Je déteste que Whitney ait fait douter Callum de Ben » Crédit: BBC

Un troisième a déclaré: « Callum doit agir sur les paroles de Vinny et Whitney et penser que j’épouse Ben pour les bonnes raisons? »

« Il vit sur un mensonge et a trahi les Mitchall et c’est une énorme erreur pour les débutants alors il sait aussi que Ben n’est pas un saint. »