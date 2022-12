“Ben est mort de la même façon qu’il a vécu, en défendant un être cher”: un homme de Lake Country tué en Haïti

Un homme de Lake Country, connu de sa famille et de ses amis pour sa sensibilité et son souci des autres, a été tué en Haïti.

Selon une publication Facebook d’un ami Robert Atwood, Ben Elias a été tué au début du mois alors qu’il voyageait entre la République dominicaine et Haïti, d’où Ben était originaire.

“Ben est mort de la même manière qu’il a vécu, en défendant un être cher. Alors que son cousin se faisait agresser, Ben est intervenu et a été assassiné pour ses actions.

Le message note que “les détails de l’événement sont flous et susceptibles de changer ou de ne jamais être pleinement compris”.

Atwood a écrit avec affection sur son ami.

« Ben était incroyablement intelligent. Il adorait être au centre des débats, un maître en joute verbale. Ben avait aussi le talent rare de pouvoir changer d’avis, ce qui m’a amené à changer fréquemment le mien. Il était passionné, grégaire, sensible et attentionné.

Ben est retourné souvent en Haïti, partageant son temps entre le Canada et son pays de naissance. Travaillant au Canada, Ben rentrerait chez lui, parrainant des enfants, des écoles et sa communauté, selon le message d’Atwood.

Le corps de Ben est actuellement en Haïti et une collecte de fonds a été lancée pour le ramener au Canada, payer les frais funéraires et continuer à soutenir ses efforts philanthropiques.

La page de collecte de fonds indique que le contrôle du fonds sera confié à la famille de Ben une fois qu’ils seront prêts.

“Mon cœur va à tout le clan Elias, la communauté que Ben chérissait tant en Haïti, et notre petit groupe d’amis d’enfance qui seront à jamais obligés de parler de Ben et pas avec lui”, conclut le message d’Atwood.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

HaïtiHomicideLake Country