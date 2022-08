“Ben est de retour”, “Censeur” et plus

Les recommandations de streaming hors réseau de ce mois-ci ne sont pas pour les délicats, en proie à des films d’horreur, d’exploitation et de crime troublants. Mais si vos goûts sont un peu plus doux, nous avons également une paire de drames perspicaces et un merveilleux documentaire sur la vraie magie du cinéma. “Fille sur la photo” (2022) Diffusez-le sur Netflix.

Nous n’avons pas vu de pénurie de véritables documentaires sur le crime et de docu-séries au cours des dernières années, et celui-ci commence très bien dans le moule typique; il raconte l’histoire sinueuse de Tonya Hughes, une danseuse exotique qui a été tuée dans un délit de fuite en 1990, et dont le fils a été kidnappé par son père (et, peut-être, son meurtrier) quatre ans plus tard.