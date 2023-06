Ben Elton utilise la BBC pour attaquer Rishi Sunak en tant que « sociopathe narcissique »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Dimanche, le comédien Ben Elton a lancé une attaque étonnante contre Rishi Sunak sur la BBC – accusant le Premier ministre d’être un « sociopathe narcissique » et exhortant les téléspectateurs à expulser les conservateurs.

Le comique de gauche a déclenché une nouvelle dispute avec les conservateurs en utilisant une apparition dimanche avec Laura Kuenssberg pour accuser M. Sunak de débiter une « salade de mots orwellienne » et d’affirmer qu’il était tout aussi « mensonger » que Boris Johnson.

Mme Kuenssberg a semblé décontenancée par la tirade fulgurante de M. Elton, alors que la diatribe anti-conservatrice risquait de plonger la société dans une autre controverse majeure sur des préjugés politiques présumés.

Répondant à l’interview de M. Sunak avec l’hôte sur la crise de l’inflation, le NHS et les événements en Russie, M. Elton a rejeté les remarques du Premier ministre comme une « salade de mots orwellienne, dénuée de sens et évasive ».

Le comique et auteur soutenant le Labour a déclaré: « Tout le monde voulait croire – et je voulais en quelque sorte croire – qu’il est peut-être un peu plus décent [than Boris Johnson].”

Il a ajouté: « Il s’avère qu’il est tout autant un sociopathe mensonger et narcissique que son ancien patron. »

L’invité vedette de la BBC a déclaré plus tard que le pays avait été « contrôlé par le chaos » et qu’il « recommanderait » aux Britanniques de rejeter les conservateurs aux élections générales. M. Elton a également déclaré qu’il avait de « grands espoirs » pour le parti travailliste de Keir Starmer.

Les conservateurs ont réagi avec fureur à la diatribe de M. Elton. Claire Buillivant, directrice générale de l’Organisation démocratique conservatrice, qui soutient Boris, a qualifié l’expert de « socialiste du champagne » et a condamné la BBC.

«La BBC semble de nos jours être une longue émission politique de parti pour le Parti travailliste. Cela devient juste une boîte à savon pour la gauche », a déclaré Mme Buillivant L’indépendant. C’est une honte. »

Le rédacteur en chef du Conservative Post a ajouté : « La BBC n’est pas intéressée à entendre les voix des conservateurs. Pourtant, bien sûr, ils permettent à un socialiste du champagne comme Ben Elton tout le temps dans le monde de cracher une haine totale à la télévision en direct, puis de «recommander» aux téléspectateurs de voter contre les conservateurs. C’est vraiment épouvantable. Je suis pour la liberté d’expression, mais pourquoi le peuple britannique devrait-il payer pour cela ? Ce n’est pas vrai. »

Ben Elton a « recommandé » aux électeurs d’expulser les conservateurs (BBC)

Attaquant M. Sunak pour ses tentatives de se distancier de M. Johnson, M. Elton a déclaré: «Il semble agir comme si être né à Downing Street il y a six mois était une naissance miracle – non, il faisait partie d’un cycle de 13 ans qui a nous à ce point.

Il ajouta: « [Mr Sunak] ne nous offrait rien d’autre que mensonge, évasion et vanité – juste dégoulinant de vanité.

Mme Kuenssberg n’a pas contesté son point de vue sur l’interview de Sunak, remarquant seulement que: « Il est juste de dire que vous n’étiez pas convaincu. » Plus tard dans le programme, elle a souligné que M. Elton avait fait un don au parti travailliste.

Rishi Sunak a déclaré aux Britanniques « nous surmonterons » la crise des prêts hypothécaires sur la BBC (fil de sonorisation)

La dernière ligne rappelle la tempête qui a suivi l’apparition de Joe Lycett dimanche avec Laura Kuenssberg l’année dernière, lorsque l’humoriste de gauche a répondu avec colère et sarcastique à l’interview de Liz Truss en criant: « Tu l’as brisé, Liz! »

Il a ajouté: « Je suis en fait très à droite et j’adore ça. J’ai trouvé qu’elle avait donné d’excellentes réponses claires. Je sais exactement ce qu’elle fait.

Le directeur général de la BBC, Tim Davie, a admis plus tard que la présence de M. Lycett était « franchement déroutante » et a déclaré que l’équipe de production de Kuenssberg « n’avait pas tout compris » – mais a nié les accusations de partialité.

Joe Lycett a fait semblant d’être un partisan conservateur de droite sur la BBC (BBC)

M. Sunak a profité de son entretien avec la BBC pour exhorter les Britanniques à court d’argent à « garder notre sang-froid » avec des hausses de taux d’intérêt – affirmant que ce n’était « pas une alternative » à son plan pour éradiquer l’inflation.

Le Premier ministre a déclaré que « l’inflation est l’ennemie » alors qu’il défendait la décision de la Banque d’Angleterre de relever les taux d’intérêt à 5%, son plus haut niveau en 15 ans, la semaine dernière, ce qui a exercé une pression sur les détenteurs d’hypothèques.

Offrant son soutien au gouverneur de la Banque assiégé, Andrew Bailey, il a déclaré: « Le bilan de la Banque d’Angleterre – y compris le bilan du gouverneur – sur une longue période est que l’inflation a été gérée de manière appropriée… La Banque d’Angleterre a mon soutien total. »

M. Sunak a également déclaré qu’il avait fait preuve d’intégrité lorsqu’il avait quitté le gouvernement de M. Johnson, alors qu’il était pressé de prendre sa décision de sauter un vote à la Chambre des communes sur le rapport accablant du comité des privilèges sur Partygate.

Le Premier ministre a insisté: « J’étais une personne qui, en tant que chancelier, a démissionné du gouvernement de Boris Johnson » et a expliqué qu’il avait raté le vote « parce que je parlais en fait et assistais à un événement dans une organisation caritative fantastique appelée Jewish Care ».