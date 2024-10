Ben Duckett dépasse Adam Gilchrist et Virender Sehwag pour battre un record du monde sensationnel

Le frappeur anglais Ben Duckett a dépassé Tim Southee, Adam Gilchrist et Virender Sehwag pour battre un record du monde sensationnel lors de la deuxième journée de la deuxième rencontre test contre le Pakistan mercredi. Duckett avait l’air sous une forme explosive alors qu’il claquait un siècle de 120 balles et, ce faisant, il complétait 2000 courses dans le format le plus long du sport. Duckett est devenu le plus rapide à terminer 2000 courses en test de cricket en termes de balle face en dépassant le Néo-Zélandais Tim Southee. Adam Gilchrist est actuellement troisième de la liste avec Virender Sehwag et Rishabh Pant respectivement quatrième et cinquième.

Le plus rapide à 2000 courses dans Test Cricket

2293 balles – Ben Duckett

2418 balles – Tim Southee

2483 balles – Adam Gilchrist

2759 balles – Virender Sehwag

2797 balles – Pantalon Rishabh

Le fileur pakistanais Sajid Khan a remporté trois guichets en l’espace de 10 livraisons, dont le centurion Ben Duckett, pour quitter l’Angleterre 239-6 lors du deuxième test à Multan mercredi.

Une deuxième journée de jeu passionnante sur un terrain tournant a finalement appartenu aux hôtes, qui mènent par 127 points après leurs 366 premières manches.

L’Angleterre naviguait bien à 211-2 lorsque Sajid a éliminé Joe Root (34), Duckett (114) et Harry Brook (neuf) lors de la dernière séance.

De l’autre côté, son compatriote Noman Ali a renvoyé le skipper anglais Ben Stokes pour un point alors qu’une Angleterre soudainement secouée a perdu quatre guichets en l’espace de 14 courses.

À la fin, Jamie Smith (12) et Brydon Carse (deux) étaient dans l’enceinte.

Avec le terrain de Multan – qui a également été utilisé pour le premier test – offrant des effets nets, l’équipe locale cherchera une avance dans les premières manches pour une victoire d’égalisation de la série.

L’Angleterre mène la série de trois matches 1-0 après ses manches et sa victoire de 47 points lors du premier test.

Au total, 11 guichets sont tombés ce jour-là, Sajid prenant 4-86 et Noman 2-75.

