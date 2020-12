La bachelorette ressortir Ben Smith devient vulnérable pour approfondir sa relation avec Tayshia Adams.

Au cours de l’épisode du mardi 8 décembre de la série de rencontres ABC, Ben a décroché un rendez-vous en tête-à-tête et a parlé avec le responsable de l’émission de ses deux précédentes tentatives de suicide. Il a expliqué que 2018 avait été une période particulièrement difficile pour lui, car il avait quitté l’armée et faisait face à son dos fracturé qu’il avait souffert pendant son service.

« L’armée n’a pas fonctionné pour moi pour un certain nombre de raisons, mais j’ai fini par me casser le dos assez mal, et j’ai 26 ans, et je peux à peine monter les marches, et je vivais dans une ville qui était trop chère pour moi, et j’étais complètement perdu », a déclaré Ben. « Ma vie était très sombre et je ne savais pas comment dire que j’avais besoin de choses. »

Le candidat a souligné que la seule personne à qui il pouvait se confier à ce moment-là était sa sœur, mais même elle n’était pas pleinement consciente de ce qu’il traversait.